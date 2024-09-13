Подтверждена совместимость СУБД Tantor и цифровой платформы «Каскад Цифра»

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о достигнутой совместимости программного обеспечения «Каскад Цифра» с системой управления базами данных (СУБД) Tantor. Корректная работа ИТ-решений обеспечит возможность бесперебойной интеграции и обмена данными между системами, что, в свою очередь, повысит скорость обработки информации и упростит процессы управления данными. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

« Каскад Цифра» — универсальная цифровая платформа, разработанная компанией «СибКом Цифра» для промышленной автоматизации технологических процессов и управления производством.

Совместимость СУБД Tantor и платформы « Каскад Цифра» становится преимуществом для заказчиков, стремящихся к полной импортозамещению и созданию систем автоматизации на российских платформах. В результате заказчики могут рассчитывать на более высокую степень независимости от иностранных технологий и поставщиков, что является важным фактором при выборе решений для автоматизации.

«Мы уверены, что данное сотрудничество станет важным этапом в развитии цифровизации и автоматизации процессов в организациях, — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс». — Совместимость между нашими платформами предоставляет широкие возможности для оптимизации бизнес-процессов и автоматизации различных задач. Теперь компании-заказчики могут без труда разрабатывать и внедрять новые приложения, использующие данные, хранящиеся в СУБД Tantor, в системе « Каскад Цифра», что существенно уменьшает сроки выполнения проектов и снижает затраты на поддержку».