Вышел ПАК нового поколения Tantor XData 2Y на базе оборудования Yadro

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию высокопроизводительного программно-аппаратного комплекса (ПАКа) Tantor XData 2Y на базе оборудования компании Yadro — российского разработчика и производителя вычислительной техники. Это машина баз данных, которая при повышенных нагрузках обеспечивает стабильность критически важных процессов и отличается высоким уровнем отказоустойчивости, доступности и безопасности. Компоненты совместного решения включены в реестры Минпромторга и Минцифры. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Tantor XData 2Y построена на базе серверов с двумя процессорами третьего поколения архитектуры x86-64 (серверы Yadro VEGMAN R220 G2) с поддержкой шины расширения PCIe Gen4 и до 8 ТБ (32 планок) оперативной памяти DDR4.

В минимальной стартовой комплектации продукта семь серверов: три вычислительных, три для резервного копирования и один управляющий, а также дисковая полка с объемом хранения от 0,6 до 1,5 ПБ. Максимальная комплектация включает 18 вычислительных серверов и поддерживает 1152 ядра (2304 vCPU), 72 ТБ ОЗУ, 2,5 ПБ под данные без учета фактора репликации и 4,5 ПБ под резервные копии и архивные логи. Для одной БД наибольшего объема можно задействовать 122 vCPU, 4 ТБ ОЗУ и 170 ТБ.

Внутри аппаратного модуля размещается программная часть: серверная ОС Astra Linux; СУБД Tantor Special Edition, при этом доступна редакция для «1С». Для обеспечения отказоустойчивости в комплект поставки входят три связанных репликацией экземпляра базы данных; платформа Tantor для их централизованного мониторинга и администрирования, реализующая в т.ч. подходы интеллектуального управления данными (data-intellegent software); Tantor Appliance Manager – модуль для создания и управления сервисом БД; Backman — еще один модуль, который предназначен для резервного копирования кластеров БД и использует инструмент WAL-G в связке с хранилищем на основе S3; объектное корпоративное хранилище DEPOT от российской компании Platformcraft; DCImanager – многофункциональная платформа для мониторинга и управления оборудованием.

В минимальной конфигурации машина БД Tantor XData способна одновременно обрабатывать 120 тыс. транзакций в секунду и создавать резервные копии со скоростью до 35 ТБ в час.

Tantor XData 2.Y поставляется в комплектации, полностью готовой к использованию. Разработчики создали графический интерфейс для настройки и администрирования продукта, а также предусмотрели возможность без остановки рабочих процессов менять вычислительную мощность и объем оперативной памяти, увеличивать пространство для хранения данных и резервных копий.

«Мы стремились сделать машину баз данных Tantor XData нового поколения максимально универсальным, чтобы с его помощью практически любой заказчик мог удовлетворить свои потребности в части как OLAP – создания небольших хранилищ с возможностью онлайн-аналитической обработки данных, так и OLTP — обработки транзакций в режиме реального времени. Мы тщательно изучили актуальные запросы рынка и собрали в своем продукте самые передовые российские программные и аппаратные компоненты. Я уверен, что функционал, безопасность и надежность Tantor XData 2Y по достоинству оценят и будут применять компании из самых разных отраслей для широкого спектра задач: от интернет-банкинга и онлайн-продаж до отправки текстовых сообщений», – сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».