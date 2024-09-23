АСУ «Скорая помощь» совместима с продуктовым стеком «Группы Астра»

Специалистами «Группы Астра» и ГК ICL были проведены совместные испытания работоспособности и корректности совместного функционирования операционной системы специального назначения Astra Linux, СУБД Tantor и программного продукта АСУ «Скорая помощь». По итогам проделанной работы были получены сертификаты совместимости в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

АСУ «Скорая помощь» поддерживает весь технологический цикл работы учреждений: от приема и распределения вызовов до статистической обработки информации и оценки эффективности функционирования организации, в том числе учет медикаментов и ГСМ, формирование и передачу в ФОМС счетов-реестров, мобильные рабочие места бригад, информационную поддержку работы санитарной авиации. Организовано взаимодействие с ТФОМС, ФГИС МДЛП, МИС и Системами-112 различных производителей. Решение используется в качестве региональной системы управления оказанием скорой медицинской помощи в 12 регионах Российской Федерации. АСУ «Скорая помощь» входит в Реестр российского программного обеспечения.

Основные преимущества интеграции включают высокую степень безопасности и невосприимчивость к вирусным угрозам, что особенно важно в условиях работы с конфиденциальной информацией пациентов. СУБД Tantor предлагает возможности для управления данными, включая масштабируемость и высокую производительность. Это позволяет обрабатывать большие объемы информации в реальном времени. Операционная система Astra Linux обеспечивает стабильность и совместимость с разнообразным оборудованием для внедрения решения в различных условиях.

Инфраструктурное ПО «Группы Астра» также входит в Реестр российского программного обеспечения. Использование учреждениями скорой медицинской помощи в работе ОС Astra Linux и СУБД Tantor повысит надежность функционирования информационных систем управления региональными службами управления деятельностью скорой медицинской помощи, что очень важно для экстренных служб. Кроме того, применение решений из продуктового стека разработчика облегчит процедуру закупки учреждениями системного программного обеспечения.