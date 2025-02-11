Успешное тестирование Security Capsule SIEM с отечественной СУБД Tantor SE 16.2.1

Компания «Инновационные Технологии в Бизнесе», разработчик Security Capsule SIEM, объявила об успешном завершении тестирования совместимости с отечественной системой управления базами данных Tantor SE версии 16.2.1. Испытания подтвердили корректную работу решений и их способность эффективно взаимодействовать в рамках системы. Об этом CNews сообщили представители компании «Инновационные Технологии в Бизнесе».

В рамках тестирования была проверена стабильность работы Security Capsule SIEM при использовании Tantor SE как хранилища учетных данных пользователей, настроек и статистики системы. Особое внимание уделялось производительности при высоких нагрузках, надежности хранения данных и корректной интеграции. По итогам тестирования было установлено, что система обеспечивает высокую скорость работы и надежность в режиме реального времени.

События и инциденты в системе Security Capsule SIEM не обрабатываются с использованием СУБД Tantor SE. Для этих целей применяется нереляционная СУБД MongoDB, которая предназначена для работы с большими объемами данных событий безопасности и инцидентов. Такое разделение функционала позволяет обеспечить оптимальную производительность и надежность работы системы в целом.

Представители компании отметили, что успешное тестирование открывает новые возможности для применения Security Capsule SIEM совместно с СУБД Tantor SE в проектах с повышенными требованиями к защите информации. Это особенно актуально для предприятий, работающих с критически важной инфраструктурой и конфиденциальными данными, включая объекты государственной и корпоративной безопасности.

«Мы рады сообщить, что наше решение Security Capsule SIEM полностью совместимо с одной из ведущих отечественных СУБД — Tantor SE 16.2.1. Этот успех подтверждает готовность нашего продукта работать в самых требовательных средах и обрабатывать критически важные данные с высоким уровнем надежности и безопасности», — сказал руководитель отдела разработки Security Capsule.