Новая версия ПАК Tantor XData 2.0: выше производительность, шире функциональность

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о выходе корпоративной машины баз данных Tantor XData нового поколения. Версия 2.0 программно-аппаратного комплекса получила улучшенный интерфейс, более высокую производительность и надежность основных процессов работы с базами данных. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В XData 2.0 используется аппаратно-программное RAID-решение собственной разработки, которое обеспечивает трехкратное сжатие данных и увеличивает производительность подсистемы хранения до 102 000 TPS в тестах pgbench (операции чтения/записи), что на 25% превосходит показатели предыдущей версии.

Встроенное S3-совместимое хранилище позволяет при необходимости более гибко и прозрачно масштабировать ресурсы, обеспечивает доступность данных благодаря возможности дублирования и распределения между разными узлами. Новая встроенная система резервного копирования на основе утилиты WAL-G за счет использования объектного хранилища S3 упрощает восстановление данных из резервных копий в экстренных ситуациях и миграцию резервных копий БД между различными площадками или регионами.

СУБД Tantor обновлена до версии 16.6, что также положительно сказывается на характеристиках производительности, функциональности и надежности решения.

Новая версия графического интерфейса XData 2.0 снабжена модулем управления и мониторинга аппаратных ресурсов DCImanager. Это позволяет централизованно управлять не только программной, но и аппаратной частью ПАК в режиме «одного окна», повышая удобство и прозрачность административных операций. Сам графический интерфейс для проведения полного цикла инсталляции/обновления и конфигурирования ПАК XData 2.0 снижает трудозатраты и время внедрения решения за счет автоматизации ключевых этапов: монтажа, коммутации и первичной настройки аппаратного комплекса, установки и конфигурации операционной системы на управляющие и вычислительные серверы, на серверы хранения данных, установку, настройку, диагностику и обновление компонентов ПАК, предварительную проверку перед вводом в промышленную эксплуатацию.

Также в ПАК XData 2.0 улучшены функциональные возможности работы с кластерами БД: остановка и запуск кластеров для планового обслуживания, ведение реестра задействованных ресурсов под кластеры, автоматизированное выделение сетевых и дисковых ресурсов при формировании кластера, усиленный механизм работы с секретами для повышения уровня безопасности.

«Мы продолжаем планомерно следовать дорожной карте развития своего продукта, наращивать его мощность и дополнять платформу наиболее востребованным функционалом. Благодаря последним улучшениям ПАК XData 2.0 предлагает передовые возможности для создания и управления отказоустойчивыми кластерами БД, гарантируя высокую производительность, надежность и удобство использования в условиях развивающейся ИТ-инфраструктуры», – сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

Tantor XData – это полностью готовое к работе программно-аппаратное решение, обеспечивающее производительность и доступность баз данных любого объема. Платформа основана на высокопроизводительной СУБД Tantor и серверах компании «Аквариус». К другим ее особенностям относятся графический интерфейс администрирования и возможность масштабирования под нужды заказчика. СУБД Tantor внесена в «Реестр отечественного ПО» Минцифры, а аппаратные компоненты решения – в реестр Минпромторга России.