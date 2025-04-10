Платформа Tantor 5.2: улучшения в управлении кластерами, новые возможности планировщика и долгосрочная поддержка

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») выпустила новый релиз платформы Tantor, предназначенной для управления и мониторинга кластеров PostgreSQL. Ключевым нововведением является изменение релизной политики вендора: решение будет доступно в двух мажорных версиях (с выходом релиза 6.0), которые развиваются параллельно по схемам LTS и LTS+1. Таким образом, пользователи смогут выбирать между максимальной стабильностью и новыми возможностями в зависимости от потребностей бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Обновленная платформа поддерживает Patroni 3.3.x – 4.x.x и реализованный в этих версиях функционал. Интерфейс работы с кластерами переработан: информация собрана на единой странице, где вкладки «Обзор и Управление» служат для контроля состояния экземпляров и просмотра информации о них, а вкладка «Мониторинг» — для отслеживания истории изменений ролей экземпляров кластера и его статусов. Навигация упрощена, и перейти к подробной информации о кластере можно в один клик.

В планировщик задач добавили возможность принудительно завершать зависшие процессы. Логику отслеживания статусов задач доработали, что сделало их мониторинг более прозрачным. Интерфейс переработан и улучшен: в частности, при создании задачи пользователи могут добавить ее описание в поле размером до 255 символов, чтобы ускорить поиск и идентификацию. Запускать задачи и просматривать журналы событий теперь можно прямо со страницы действий. После запуска появилась возможность перейти на страницу «Текущая активность» и отслеживать ход выполнения задачи.

На странице конфигурации изменились «умные» фильтры. Они выделяют параметры, которые отличаются от рекомендуемых, соответствуют значениям по умолчанию или ожидают применения. Это упрощает настройку и снижает риск ошибок.

В оповещениях (Alerts) появились прямые ссылки на проблемные экземпляры, что позволяет быстрее реагировать на инциденты.

Исправлено отображение графиков на страницах «Аудит», Overview и в мониторинге кластеров Patroni. Устранены ошибки сброса фильтров в списке задач, дублирования категорий параметров и синхронизации настроек. Для большей безопасности сессии пользователей автоматически завершаются при отзыве прав администратора рабочего пространства, а доступ к группам параметров по прямым ссылкам ограничен. Кроме того, добавлена поддержка установки платформы под ОС Astra Linux 1.8.1.15.

«С выпуском обновления 5.2 мы подчеркиваем две ключевые ценности: стабильность и удобство. Долгосрочная поддержка версии 5.x позволяет клиентам планировать развитие инфраструктуры на годы вперед, а новые инструменты управления кластерами и задачами повышают надежность и экономят время администраторов», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

Обновление Tantor 5.2 доступно для всех пользователей. Подробности о новых функциях и инструкции по установке можно найти в документации.