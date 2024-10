Система бизнес-аналитики FlyBI совместима с продуктами «Группы Астра»

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, и компания «Форсайт» объявляют о подтвержденной совместимости своих продуктов — операционной системы Astra Linux и СУБД Tantor компании «Тантор Лабс» c системой бизнес-аналитики FlyBI, разработанной компанией «Форсайт». По результатам испытаний на совместимость программный продукт FlyBI получил сертификаты Ready for Astra No 21805/2024 от 14 августа 2024 г. о совместимости с ОС Astra Linux 1.7 и сертификат No 24758/2024 от 19 сентября 2024 г. о совместимости с СУБД Tantor Basic Edition 16. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

FlyBI – это современная веб-платформа для решения задач Data Discovery и самостоятельной работы с данными для широкого круга пользователей. Продукт позволяет подключаться к различным источникам данных, связывая их между собой в единую модель, обеспечивает наглядную визуализацию и всесторонний анализ полученного набора данных.

В ходе испытаний на корректную работу с ОС Astra Linux 1.7.5 были проведены операции по установке, запуску и удалению FlyBI, а также проверена совместимость со встроенными СЗИ операционной системы. Во время тестирования с СУБД Tantor Basic Edition 16.2.1 была проведена инициализация соединения с СУБД и функциональное тестирование BI-системы.

«Совместимость системы бизнес-аналитики с современной российской СУБД, работающей в защищенной отечественной ОС, играет критически важную роль в эффективном внедрении и эксплуатации. Заказчик получает такие преимущества, как бесшовная интеграция, сокращение времени внедрения, а также улучшенная производительность всего стека программных решений. Мы рады, что совместно с нашим партнером можем помочь российским компаниям достичь новых высот в бизнес-аналитике», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«В ходе испытаний мы подтвердили отказоустойчивую и корректную работу FlyBI в связке с СУБД Tantor в среде Astra Linux. Все продукты из данного стека входят в реестр отечественного ПО, обеспечивают работу с большими объемами данных и соответствуют принципам корпоративной безопасности. Сегодня наш продукт используют государственные заказчики и крупнейшие предприятия в секторах добычи и переработки, и для них совместимость корпоративного инструмента легкой бизнес-аналитики с наиболее популярной российской ОС и высокопроизводительной отечественной СУБД будет крайне актуальна», — отметил Евгений Богданов, продуктовый менеджер FlyBI компании «Форсайт».