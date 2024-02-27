В АРПП «Отечественный софт» создан комитет промышленной автоматизации

26 февраля 2024 г. на заседании правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» было объявлено о создании комитета промышленной автоматизации.

Руководителем комитета стал Вадим Подольный, технический директор «Лаборатории технологий автоматизации», эксперт в области разработки ПО промышленных распределенных высоконагруженных систем управления. Куратором комитета назначен Кирилл Синицын, член правления АРПП, директор Московского макрорегионального центра «СКБ Контур». Об этом CNews сообщили представители АРПП.

Новый комитет в АРПП объединит разработчиков ПО средств промышленной автоматизации. В его состав войдут более 10 отечественных компаний: Gelarm, НИИ «Асоника», «СиСофт девелопмент», «Аскон», Adem, «Базальт СПО», «Нанософт разработка», «ПЛМ Разработка», «Цифра» и др.

Деятельность профильного комитета будет направлена на разработку стандартов для реализации промышленного ПО и предложений по регуляторному сопровождению внедрения промышленного софта и его сертификации. Также комитет займется выстраиванием отношений между разработчиками ПО и производителями оборудования для промышленной автоматизации, интеграторами, пусконаладчиками, крупными потребителями средств промышленной автоматизации и регуляторами - Минцифры, Минпромторгом, ФСТЭК.

«Создание комитета связано с повесткой активного развития рынка ПО в области промышленной автоматизации. Этот сегмент стал очень востребован в условиях обеспечения технологической независимости промышленности страны. Комитет позволит консолидировать позицию участников ИТ-рынка и создать условия для эффективного сопряжения смежных систем со средствами промышленной автоматизации, таких как корпоративные системы и средства защиты информации», - отметил глава нового комитета Вадим Подольный.

Комитет промышленной автоматизации стал 12-м по счету в Ассоциации «Отечественный софт». На площадке АРПП уже успешно работают 11 комитетов по различным направлениям ИТ: интеграции российского ПО, экспорта, развития финансирования ИТ-отрасли, информационной безопасности, телекоммуникациям, цифровой трансформации, искусственному интеллекту, информатизации образования и медицины, а также правовой комитет и комитет по информационному моделированию градостроительной деятельности.

«Ассоциация объединяет на свой платформе ведущих участников рынка для совместной работы над развитием ИТ-отрасли России, - сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт. - В диалоге с государством мы обсуждаем отраслевые инициативы и содействуем продвижению отечественных ИТ-решений. В этом наша ключевая задача».

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АРПП «Отечественный софт» — объединение отечественных производителей тиражируемого ПО. Ассоциация учреждена в 2009 г. российскими разработчиками, в настоящее время в ее состав входит более 280 ИТ-компаний. За 15 лет своего существования Ассоциация стала центром компетенции в области создания нормативной правовой базы в сфере импортозамещения и площадкой независимого и прямого диалога с государством.