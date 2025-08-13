Low-code платформа СОГАЗа включена в реестр российского ПО Минцифры России

СОГАЗ получил решение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о включении платформы для проектирования и автоматизации бизнес-процессов «Галилео» в Реестр российского программного обеспечения. Платформа также включена в Реестр ПО для ЭВМ Роспатента. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗа.

Включение платформы в реестр Минцифры России является «знаком качества» современного российского ПО, гарантирующим его надежность и независимость от санкционного давления. К включению своего ПО в реестр стремится любая отечественная компания, разрабатывающая программное обеспечение.

С помощью данной платформы создан модуль «Устойчивое здоровье» для корпоративных клиентов по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). «Устойчивое здоровье» позволяет компаниям видеть полную картину заболеваемости коллектива, формировать целевые группы по здоровью, заказывать профилактические мероприятия и отслеживать эффективность их реализации. Платформа легко интегрируется с любой HR-системой клиента, не требует сложной установки и не создает дополнительную нагрузку на серверы.

Платформа «Галилео» разработана специалистами СОГАЗа без привлечения внешних подрядчиков и используется для управления бизнес-процессами внутри компании. Клиенты СОГАЗа могут также подключить у себя платформу с помощью API-интерфейса.

Технология low-code позволяет даже новичку создавать приложения внутри платформы по принципу конструктора. Система выполнена в виде веб-приложения, имеющего серверную часть для обработки информации по созданным и запущенным бизнес-процессам.

«Low-code-программирование превращает кодирование в творческий процесс. Мы поняли, что на открытом рынке на сегодня не существует решения, полностью отвечающего нашим задачам в части организации бизнес-процессов. Поэтому мы начали разработку собственной платформы, которая помогла бы нам быстро адаптировать изменения и оперативно создавать нужные технологические решения для внутренних заказчиков и клиентов. Сначала мы использовали «Галилео» только для HR-процессов, но сегодня на платформе можно реализовать практически любой сервис. Первым таким внешним сервисом стал модуль «Устойчивое здоровье» для ДМС. Сейчас мы продолжаем развивать платформу и создавать с помощью нее новые удобные сервисы для внешних пользователей», – сказал Иван Варенников, исполнительный директор – директор дирекции по персоналу АО «СОГАЗ».