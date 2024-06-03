«Согаз» внедрила российское ПО для прогнозирования рисков

В рамках импортозамещения зарубежного программного обеспечения компания «Согаз» перешла на решение «Синкретис» для математического моделирования экономических процессов.

«Согаз» внедрила российское программное обеспечение MathSync компании «Синкретис», с помощью которого можно производить вероятностное моделирование страховых рисков. Также ПО позволяет анализировать состав страхового портфеля, строить треугольники развития убытков, рассчитывать стоимость перестрахования и оценивать потребности в капитале.

Решение MathSync внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России и является полностью импортонезависимым.