Четверть россиян делегируют работу с документами приложениям

По данным опроса, проведенного компанией ITFB Group, около 26% специалистов, работающих с различными типами документации, применяют для этого мобильное приложение, а около 40% из них хотели бы иметь возможность выполнять задачи с телефона. Кроме того, наличие приложения в 18% случаев является решающим фактором при выборе сервиса для работы с документами. Следуя запросам рынка, компания ITFB Group представила мобильную версию платформы ITFB EasyDoc, предназначенной для распознавания и обработки документов. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Приложение совместимо с iOS и Android и дополняет десктопную версию.

ITFB EasyDoc — российская OCR-система для потокового и единичного распознавания документов и извлечения из них данных. Платформа предназначена для компаний, где обрабатывается большой объем различной документации, необходимо быстро извлекать данные, анализировать их и передавать во внутренние системы.

Мобильное приложение ITFB EasyDoc дополняет десктопную версию. Оно разработано с учетом потребностей специалистов, которые работают вне офиса и не имеют возможности подключиться к системе: менеджеров банков, страховых агентов, юристов и других. В текущей версии приложение используется как мониторинговая система. С его помощью сотрудник может контролировать процесс обработки документов, просматривать распознанные данные, запущенные из сторонних сервисов. Дополнительные функции будут добавляться с учетом потребностей клиентов.

«Внедрение платформы ITFB EasyDoc в компаниях, где через сотрудников проходит огромный объем документации, позволяет сэкономить до 70 % рабочего времени и сократить затраты до 80 %. При этом выездные специалисты не имеют возможности пользоваться десктопной версией, и мобильное приложение облегчит им работу. Текущая версия приложения ITFB EasyDoc — MVP c возможностью мониторинга обработки документации и просмотра данных. При этом у приложения большой потенциал для развития. В ближайшем будущем такое ПО может применяться для инициации распознавания. Тогда специалист станет выполнять со смартфона практически все операции с документами», — сказал Вадим Петросян, директор по развитию продукта ITFB EasyDoc.

Одна из проблем в работе с документами — огромный объем рутины, который приводит к снижению внимания сотрудников и появлению ошибок. Так, причиной недочетов в документах более чем в 85 % случаев становится человеческий фактор. Платформа ITFB EasyDoc сокращает объем рутинных операций и снижает риск ошибок. Она автоматизирует обработку документов разных типов: бухгалтерских, судебных, кадрового учета, технических, тендерных и т. д.

На входе платформа захватывает документ или его изображение, автоматически распознает тип и извлекает данные. Готовый результат упаковывается в удобный формат, например, JSON или XML, и экспортируется в целевую информационную систему. Функциональность ITFB EasyDoc не ограничивается только распознаванием документов. Платформа умеет структурировать массивы данных, выполнять междокументарные проверки, извлекать информацию, необходимую для принятия решений, выстраивать связи между различными типами документации.

Для распознавания одной страницы полнотекстового документа системе требуется не более двух секунд, при этом точность распознавания — до 98%. Верификация человеком требуется только в сложных случаях. Решение устанавливается в контуре заказчика, что обеспечивает безопасность извлекаемых данных.

В качестве самостоятельного продукта платформа ITFB EasyDoc появилась в 2016 г., а в 2021 г. — включена в Реестр отечественного ПО. Летом 2023 г. платформа была признана одним из лучших решений в области обработки документов с помощью искусственного интеллекта. Компания ITFB Group получила грант на ее развитие от Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Коммерциализация — ИИ». Грантовые средства были направлены на разработку сервиса Capture Studio, позволяющего пользователю самостоятельно настраивать новые шаблоны для распознавания. Сейчас система успешно применяется в банках, входящих в ТОП-10: ВТБ, Райффайзен Банке, Почта Банке.

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ITFB Group разрабатывает и внедряет программное обеспечение. Компания реализовывает проекты по разработке, предоставляет команды ИТ-специалистов под нужды бизнеса, внедряет бизнес-системы и создает инновационные продукты в области распознавания. Клиентами являются более 100 компаний enterprise-уровня, среди которых «Яндекс», «Тинькофф», ВТБ, МКБ, Сбербанк, Газпромбанк, Росбанк, «Открытие Инвестиции», МТС, СИБУР, «Гринатом», «Уральские авиалинии», СОГАЗ, «Большая российская энциклопедия» и др. Офисы компании находятся в Москве, Уфе и Рязани.