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Лака Алексей


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 ITFB Group внедрила интеллектуальную платформу EasyDoc для автоматизации подсчета голосов в ГК «Смарт Сервис» 1
03.06.2025 Технологии будущего: за качество строительства ответит искусственный интеллект 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лака Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 62 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 33 2
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 95 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 434 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4315 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10998 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14097 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12539 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3423 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 282 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3330 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3557 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16472 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 985 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1452 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9027 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 23 1
Петросян Вадим 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5106 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5813 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8064 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2611 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 188 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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