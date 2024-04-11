Быстрее и выгоднее: искусственный интеллект помогает бизнесу сократить расходы на обработку документов до 80 %

ИT-компания ITFB Group стала партнером компании «ДоксВижн» — российского вендора и разработчика ПО для управления процессами и данными. Система интеллектуального распознавания документов ITFB EasyDoc поможет расширить возможности системы электронного документооборота и управления корпоративным контентом (СЭД/ECM) платформы Docsvision в работе с документами, чтобы достичь максимального результата. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Одним из трендов последних лет стала глобальная цифровизация всех бизнес-процессов, а не только отдельных участков работы компании. В результате растет запрос бизнеса на СЭД/ECM-решения, применение ИИ-технологий для обработки документов. Сотрудничество компаний «ДоксВижн» и ITFB Group упростит процессы автоматизации работы с документами на предприятиях. OCR-система ITFB EasyDoc помогает автоматизировать процесс распознавания, обработки и экспорта документов в СЭД, что избавляет от необходимости ручного ввода данных из бумажных документов, позволяет освободить квалифицированных сотрудников от рутины. При этом с помощью платформы можно обрабатывать разные типы документов в зависимости от потребностей и особенностей бизнеса.

«Внедрение электронного документооборота позволяет значительно упростить и ускорить бизнес-процессы, но на этапе ввода документов необходима автоматизация их обработки и внесения в СЭД. Делать это вручную нецелесообразно, так как увеличивается объём рутинной работы, растет риск ошибок из-за человеческого фактора. Сотрудничество ITFB Group и «ДоксВижн» сократит ресурсы на распознавание и обработку документов, оцифровку архивов», — сказал Вадим Петросян, директор по развитию продукта ITFB EasyDoc.

OCR-система ITFB EasyDoc работает с разными типами документов — от самых простых (паспортов, первичной документации, счетов) до сложных (чертежей, спецификаций, юридических документов). Её можно использовать в любых бизнес-процессах, где есть много бумажной работы: в кадровом учете, бухгалтерии, тендерах и закупочной деятельности, юридических отделах и т. д. Это полностью российская разработка, в 2021 г. она была включена в реестр отечественного ПО.

Процесс обработки и извлечения данных из документов ITFB EasyDoc начинается с импорта документов или изображений в систему. Затем система автоматически распознаёт и извлекает данные из обработанных документов. Готовый результат в формате JSON или XML экспортируется в целевую информационную систему. Решение устанавливается в контуре заказчика, поэтому извлекаемые данные никуда не передаются — это обеспечивает их безопасность.

Платформа Docsvision автоматизирует большинство бизнес-процессов бэк-офиса: организовывает делопроизводство и документооборот с контрагентами, автоматизирует работу кадровых служб предприятия, обеспечивает хранение электронных документов с возможностью интеграции с другими внутренними ИT-системами. Гибкие инструменты настройки и масштабируемая архитектура позволяют компаниям решать уникальные бизнес-задачи.

«OCR-системы решают не только задачи оцифровки документов, но и автоматизируют обработку документов, а значит, повышают скорость и эффективность работы. Наши клиенты переводят в электронный вид не только бухгалтерские, но и технические архивы, предъявляя высокие требования к распознаванию и обработки документов. В партнерстве с ITFB EasyDoc мы сможем предложить решения, которые будут полностью закрывать их потребности в работе с документами», — сказал Сергей Пуцин, заместитель генерального директора «ДоксВижн».

Рынок СЭД/ECM-решений в России показывает ежегодный рост в среднем на 10%. Драйверы развития — глобальный тренд на цифровизацию бизнеса, начавшийся переход к экономике данных, поддержка государством. При этом государственные структуры сами являются заказчиками передовых IT-решений в области обработки документов и управления данными. Электронные документы и цифровые коммуникации используются и в государственных структурах: в МФЦ, на портале госуслуг и т. д.

***

ITFB Group разрабатывает и внедряет программное обеспечение. Компания реализует проекты по разработке, предоставляет команды ИT-специалистов под нужды бизнеса, внедряет бизнес-системы и создаёт инновационные продукты в области распознавания. Клиентами являются более 100 компаний enterprise-уровня, среди которых «Яндекс», «Тинькофф», ВТБ, МКБ, «Сбер», Газпромбанк, Росбанк, «Открытие Инвестиции», МТС, СИБУР, «Гринатом», «Уральские авиалинии», СОГАЗ, «Большая российская энциклопедия» и другие. Офисы компании находятся в Москве, Уфе и Рязани.