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Новое в ELMA365 Store: ITFB EasyDoc на базе ИИ для распознавания личных документов с точностью до 98%

ИТ-компания ITFB Group стала партнером компании ELMA — разработчика Low-code платформ для автоматизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта и чат-ботов. Российская система распознавания и извлечения данных из любых документов с помощью искусственного интеллекта ITFB EasyDoc расширит возможности экосистемы Low-code продуктов ELMA365 в распознавании паспортов гражданина России. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Получение паспортных данных необходимо для выполнения множества операций. Они требуются для распознавания заявлений, комплектов документов для оформления договоров, при оформлении новых клиентов, одобрении и выдаче кредитов. Сотрудничество компаний ELMA и ITFB Group упростит процессы автоматизации работы с паспортами на предприятиях. IDP-система ITFB EasyDoc помогает автоматизировать процесс распознавания, обработки и экспорта паспортов в CRM, что избавляет от необходимости ручного ввода данных, позволяет освободить сотрудников от рутины и избежать ошибок. Кроме того, распознавание паспортов имеет ряд неоспоримых преимуществ: всегда доступно, нет необходимости передавать изображения с персональными данными пользователя сторонним сервисам.

«Внедрение систем распознавания значительно упрощает и ускоряет бизнес-процессы. Коннектор к ITFB EasyDoc позволяет в рамках бизнес-процесса ELMA365 отсылать на сервер EasyDoc изображения паспортов России и получать от сервера распознанные атрибуты. Вносить все данные вручную нецелесообразно, так как увеличивается объем рутинной работы, растет риск ошибок из-за человеческого фактора. Сотрудничество ITFB Group и ELMA сократит ресурсы на распознавание и обработку паспортов», — сказал Вадим Петросян, директор по развитию продукта ITFB EasyDoc.

IDP-система ITFB EasyDoc работает с разными типами документов — от самых простых (паспортов, первичной документации, счетов) до сложных (чертежей, спецификаций, юридических документов). Она предназначена для предприятий, обрабатывающих большой поток документов. Решение построено на основе нейросетей, средняя скорость полнотекстового распознавания одной страницы составляет не более двух секунд на страницу, точность распознавания — до 98%. Его можно использовать в любых бизнес-процессах, где есть много бумажной работы: в кадровом учете, бухгалтерии, тендерах и закупочной деятельности, юридических отделах и т. д.

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ITFB EasyDoc в автоматическом режиме анализирует документы и извлекает из них необходимые данные, проводит междокументарные сверки и проверяет комплектность документов. Готовый результат структурируется в удобный для экспорта формат (например, JSON или XML) и передается для дальнейшей обработки в процессе. С помощью ITFB EasyDoc стоимость обработки документации сокращается на 80%. Решение устанавливается в контуре заказчика, что обеспечивает безопасность данных.

«Решение по автоматическому распознаванию персональных документов отлично впишется в процессы B2C-продаж, HR-решения, а также будет востребовано в финтех-проектах», — сказал Андрей Брындин, Product Owner ELMA365 Store.

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