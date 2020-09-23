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МКБ и ITFB Group внедрили систему автоматической обработки клиентских документов

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Московский кредитный банк (МКБ) в партнерстве с компанией ITFB Group внедрили систему автоматической обработки клиентских документов. Система реализована на базе платформы автоматизированной системы распознавания документов Abbyy Flexicapture 12 и интегрирована в общий процесс открытия счета.

Новое решение позволит быстро открывать расчетные счета клиентам банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В результате внедрения системы удалось автоматизировать следующие операции: извлечение данных клиентов из предоставляемых документов – операция распознавания документов клиента; сверка извлеченных данных с ЕГРЮЛ – интеграция с ФНС по СМЭВ и получение выписки из единого реестра юрлиц; междокументарные проверки – извлеченные данные сверяются между различными документами пакета клиента; автоматическая классификация документов – система автоматически разделяет документы по типам; исключение возможности фальсификации документов – все документы, подписываемые банком и клиентом, автоматически сравниваются с эталонным шаблоном, за счет чего исключена возможность внесения несанкционированных изменений в предоставляемые банком документы; автоматическое создание юридического досье клиента – все данные передаются во внутрибанковские системы (Siebel CRM и электронный архив банка).

Системой обрабатывается более чем 75 типов документов из которых извлекается более 550 атрибутов. Междокументарные проверки проводятся по более чем 20 типам документов, включая выписку из ЕГРЮЛ.

«Благодаря внедрению системы практически исключены ошибки обработки документов. Значительно повышена скорость работы – в среднем на обработку и верификацию одного пакета документов затрачивается не более 30 минут, против двух часов до внедрения системы», – отметил Филипп Литвиненко, директор департамента корпоративных продуктов и привлечения ресурсов МКБ.

«За счет внедрения системы наш банк стал еще более привлекательным для потенциальных клиентов. Мы делаем все для того, чтобы клиентам было комфортно работать с МКБ буквально с первого же дня взаимодействия – ведь открытие расчетного счета — это самый первый шаг, который очень многое говорит о банке», – отметил Александр Казначеев, заместитель председателя правления МКБ

«Значительное сокращение сроков было достигнуто за счет формирования гибкой проектной команды, состоящей из ИТ-специалистов банка, сотрудников вендора и представителей бизнеса», – сказал Алексей Карпунин, руководитель дирекции информационных технологий

«Для нашей компании внедрение системы было своеобразным вызовом. Стояла очень амбициозная задача: за 4 месяца внедрить систему, требующую не только разработки сложных шаблонов распознавания для более чем 75 типов документов, но и реализацию интеграции с внутрибанковскими системами: Siebel CRM и электронным архивом банка. Мы справились с этой задачей и надеемся на дальнейшее долгосрочное и успешное сотрудничество с МКБ», – сказал Вадим Петросян, директор по развитию бизнеса ITFB Group.



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