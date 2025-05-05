ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг систем распознавания и анализа данных. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, оценили функциональные и архитектурные особенности OCR-платформ российских вендоров.
Market.CNews впервые на рынке подготовил сравнительный обзор возможностей отечественных разработчиков систем распознавания (OCR) и платформ интеллектуальной обработки документов (IDP).
Российский рынок OCR и IDP уверенно растет. Рост вызван как запросом на цифровизацию со стороны государственного сектора и ряда отраслей, так и существенным прогрессом технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.
Очевидно, что из всех бизнес-процессов компании, документооборот является основным потребителем сервиса преобразования текста из документов и изображений в машиночитаемый формат. Технологии OCR, позволяющие автоматизировать рутинные процессы и значительно снизить влияние человеческого фактора, уже доказали свою эффективность в подразделениях, традиционно связанных с большим объемом бумажных документов — бухгалтерии, кадровых и юридических департаментах.
Развитие инструментов ИИ позволяет автоматизировать следующие этапы бизнес-процесса и перейти от извлечения и оцифровки текста к проверке, классификации и маршрутизации данных на основе анализа (IDP). Причем обработке уже подвергаются не только шаблонные формы документов, но и неструктурированная информация (например, договоры, заявления, письменные обращения и т.п.).
Результаты рейтинга
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, аналитики Market.CNews подготовили диаграмму с оценками по сгруппированным параметрам, отражающим как функциональные характеристики, так и возможности вендора развивать и поддерживать программный продукт.
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Возможности графического пользовательского интерфейса
- Возможности распознавания, классификации и извлечение данных
- Проверки и сравнения
- Возможности настроек пользовательского интерфейса
- Реализация требований информационной безопасности
2. Универсальность:
- Возможности импорта/экспорта
- Ограничения прав использования
- Политики лицензирования
- Архитектурные особенности
- Совместимость с инфраструктурой
3. Разработка и поддержка:
- Срок гарантийной поддержки ПО
- Стоимость технической поддержки в год
- Количество партнеров в РФ с правом продажи лицензий
- Количество партнеров в РФ с правом доработки продукта
- Предоставление обновлений платформы и ее компонентов в рамках платной тех.поддержки
- Наличие технической документации, необходимой для поддержки на стороне Заказчика своими силами
- Количество дней в течение которых можно бесплатно тестировать полнофункциональную версию ПО
4. Количество реализованных проектов за 2024 г., стоимостью более ₽10 млн.
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Источник: Market.CNews. Полная версия
Лидером рейтинга системы распознавания и анализа данных в 2025 г. по сумме набранных баллов стала интеллектуальная платформа EasyDoc компании ITFB. Система не только располагает широкими возможностями для предобработки, распознавания, классификации и верификации данных, но также имеет высокий уровень качества разработки и поддержки программного продукта.
На втором месте — IDP-платформа ContentCapture компании Content AI (создана бывшими сотрудниками Abbyy в России). Система набрала максимальное количество баллов по интегральному показателю «Функциональность». К числу других преимуществ компании следует отнести мощную партнерскую сеть и гибкую политику лицензирования.
Третье место, с очень незначительным отставанием от предыдущего игрока, занимает платформа управления контентом на базе low-code ELMA365 CSP.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
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