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«Ростелеком» организовал контакт-центр для агрегатора «Около»

«Ростелеком» запустил услугу контакт-центра для обеспечения работы агрегатора «Около» (экспресс-доставка из торговых сетей X5 Group и ресторанов). Провайдер выделил группу профессиональных операторов, которые выполняют весь комплекс задач для оперативного решения вопросов клиентов «Около»: обработка входящих и исходящих звонков, работа в чатах и социальных сетях, проведение опросов.

«Контакт-центр рассчитан на 50 тыс. входящих и 35 тыс. исходящих звонков, 45 тыс. отзывов и чатов ежемесячно. Среднее время обработки нестандартных обращений составляет всего 15 минут. Сотрудники контакт-центра проводят опросы и телефонные кампании для поддержки маркетинговых акций, актуализируют базы данных. За обеспечением своевременного и качественного выполнения поставленных целей и предотвращением сбоев в работе операторов отвечает персональный супервизор», — сказал вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор МРФ «Центр» Денис Лысов.

Услуга контакт-центра от «Ростелекома» — это прием входящих обращений и осуществление исходящих вызовов. Операторы могут заниматься оформлением заказов и привлечением клиентов (телемаркетинг), оперативно информировать о важных событиях посредством СМС-сообщений, также доступна услуга автоматического обзвона и рассылки электронных писем.

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