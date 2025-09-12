В одном из городов шахтерской славы Дона повысили качество мобильной связи

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям города Новошахтинск и окрестным населенным пунктам — показатель здесь достигает 70 Мбит/с. Этого удалось добиться за счет проекта по тюнингу сети, который реализовали инженеры МегаФона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые преобразования коснулись Новошахтинска и пригорода — поселков Соколово-Кундрюченский и Самбек. Связисты сосредоточились на ключевых точках: от парков и учебных заведений до торговых центров, предприятий и зон отдыха. Не остались без внимания водители и пассажиры, проезжающие по трассе А-270, которая берет начало в Новошахтинске.

Для того чтобы избежать перегрузок, «МегаФон» провел рефарминг — перераспределил частоты с сетей 3G на современный стандарт LTE. Теперь абоненты «МегаФона» могут без задержек загружать до 15 фильмов и 45 приложений в час даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Планируя технические мероприятия, в первую очередь мы ориентируемся на потребности клиентов. Спрос на мобильный интернет в Новошахтинске продолжает расти. Это подтверждает увеличившийся объем LTE‑трафика в сети оператора. С начала года гости и жители прокачали свыше 2,2 тысяч Тбайт данных — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Алексей Иванов, директор «МегаФона» в Ростовской области.