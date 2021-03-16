«Позитроника» открыла два магазина в Ростовской области

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» в марте 2021 г. запустила два полноформатных магазина в Ростовской области. Торговые точки начали работу в Гуково, по адресу: ул. Карла Маркса, д 68, и Донецке в ТЦ «Велес».

Совокупная торговая площадь магазинов составляет 650 м2. В ассортименте представлена крупная и мелкая бытовая техника, компьютеры, смартфоны и многое другое. Более широкий ассортимент товаров собран в интернет-магазине. Каждый покупатель может найти подходящий товар и заказать его в магазин для самовывоза или оформить доставку домой. Также для покупателей предусмотрен полный спектр сопутствующих услуг: кредитование и рассрочка, а также настройка девайсов и установка программ. Оформление магазин соответствует корпоративным стандартам сети.

На данный момент в ЮФО функционирует 45 магазинов «Позитроника».