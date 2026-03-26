Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Северсталь ПАО Nordgold Нордголд Менеджмент
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 21
Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Скоробогатов Виктор 7 6
|Речкунов Михаил 3 2
|Пашенцев Виталий 11 1
|Носов Николай 13 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Горянский Павел 31 1
|Пушкин Василий 11 1
|Ткачева Мария 1 1
|Рыльников Алексей 3 1
|Воронов Александр 10 1
|Аралов Александр 1 1
|Ардашев Александр 1 1
|Шевкунов Александр 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Пуляев Владимир 8 1
|Почкаев Евгений 9 1
|Первухин Дмитрий 10 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Михалин Борис 8 1
|Южаков Лев 5 1
|Григорьева Анастасия 10 1
|Лапина Кира 6 1
|Пономарев Дмитрий 6 1
|Котельникова Людмила 1 1
|Канин Андрей 1 1
|Дудин Сергей 5 1
|Дьяконенко Сергей 2 1
|Весовщук Сергей 3 1
|Зинькович Сергей 1 1
|Ноздрин Павел 1 1
|Малинин Михаил 1 1
|Хадина Марина 44 1
|Григорьева Дарья 3 1
|Максимов Олег 1 1
|Ткаченко Денис 1 1
|Мартыненко Владимир 3 1
|Игошина Елена 1 1
|Ротарь Денис 1 1
|Михальчук Екатерина 1 1
|Мурадова Зумрат 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
|Gartner - Гартнер 3659 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3967 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.