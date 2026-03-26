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Северсталь ПАО Nordgold Нордголд Менеджмент

Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд Менеджмент

СОБЫТИЯ

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26.03.2026 «МегаФон» построил частную сеть для компании «Нордголд» 1
10.12.2025 Talantix представляет рынка аналитику, которая позволяет оценить процесс и результат работы рекрутеров 1
16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM 1
25.10.2023 Как успеть за всеобщей цифровизацией: 8 советов для вашего бизнеса и главный первый шаг 1
02.09.2022 ГК «Цифра» увеличила выручку на 71% в первом полугодии 2022 года 1
05.02.2021 «ВИСТ Групп» отказано в иске на компанию бывшего топ-менеджера за кражу исходного кода 1
18.09.2019 Российская ИТ-компания привлекла инвестиции в $1 млн 1
07.02.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
21.10.2016 «Северсталь» выводит корпоративный «Центр единого сервиса» на российский рынок аутсорсинга бизнес-процессов 1
19.02.2016 Nordgold внедрил систему управления ресурсами предприятия на базе решений SAP 1
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint 2
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
11.11.2014 CIO Nordgold о правилах успеха глобальных ИТ-проектов 1
29.10.2014 Nordgold завершил интеграцию ИТ-инфраструктуры в корпоративную сеть передачи данных 3
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 1
23.09.2013 Orange подключил африканские предприятия Nordgold к VPN 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5603 6
МегаФон 10771 3
Microsoft Corporation 25785 3
9605 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15794 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1576 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
Цифра ГК 163 2
АйТи 1520 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 629 2
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 2
Ortems 17 1
Ланит Консалтинг 14 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 11 1
Эквио - e.Queo 9 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 243 1
V2 Grupp - В2 Групп 8 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
Biplanum - Бипланум 12 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
Dell EMC 5182 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Softline - Софтлайн 3749 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 1
Oracle Corporation 7081 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1479 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1443 1
KPMG 278 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 221 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 1
Северсталь ПАО - Severstal 632 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Почта России ПАО 2373 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1158 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 294 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 547 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Силовые машины 166 2
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 45 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 9 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 1
InCity - Модный континент 14 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
Независимость СК 1 1
Cotton Club - Коттон Клаб 30 1
Разгуляй 40 1
КАДВИ - Калужский двигатель 20 1
ВЭБ Лизинг 4 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
Lacoste - Лакост 10 1
Lactalis - Лакталис СНГ - Lactalis Russia - Лакталис Восток - President, Sandal, Parmalat 3 1
Транснефть - Транснефтепродукт 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8873 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1255 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
Газпром ПАО 1493 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 779 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1172 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54008 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36282 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7839 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13349 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13980 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18158 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12269 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25862 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3590 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13732 3
Digital Legacy System - легаси-система - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 621 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12223 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26344 2
Стандартизация - Standardization 2340 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11547 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7394 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4188 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 734 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1721 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9319 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5656 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8286 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9492 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4306 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2503 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2025 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6043 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22970 1
Пропускная способность - Bandwidth 1908 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 439 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1701 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2916 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2429 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5236 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
Мобильная версия - Mobile version 387 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 4
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1687 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 15 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 1
HeadHunter - Talantix 53 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 27 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 14 1
Intheme Lab - IT Vectura Platform - ИТ Вектура 7 1
Microsoft Azure 1527 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
1С:ERP Управление предприятием 845 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1847 1
SAP Ariba 309 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 106 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Скоробогатов Виктор 7 6
Речкунов Михаил 3 2
Пашенцев Виталий 11 1
Носов Николай 13 1
Журавлев Сергей 16 1
Горянский Павел 31 1
Пушкин Василий 11 1
Ткачева Мария 1 1
Рыльников Алексей 3 1
Воронов Александр 10 1
Аралов Александр 1 1
Ардашев Александр 1 1
Шевкунов Александр 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Пуляев Владимир 8 1
Почкаев Евгений 9 1
Первухин Дмитрий 10 1
Пешехонов Константин 22 1
Михалин Борис 8 1
Южаков Лев 5 1
Григорьева Анастасия 10 1
Лапина Кира 6 1
Пономарев Дмитрий 6 1
Котельникова Людмила 1 1
Канин Андрей 1 1
Дудин Сергей 5 1
Дьяконенко Сергей 2 1
Весовщук Сергей 3 1
Зинькович Сергей 1 1
Ноздрин Павел 1 1
Малинин Михаил 1 1
Хадина Марина 44 1
Григорьева Дарья 3 1
Максимов Олег 1 1
Ткаченко Денис 1 1
Мартыненко Владимир 3 1
Игошина Елена 1 1
Ротарь Денис 1 1
Михальчук Екатерина 1 1
Мурадова Зумрат 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166481 15
Буркина-Фасо 28 5
Казахстан - Республика 6061 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47658 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14816 5
Африка - Африканский регион 3644 4
Франция - Французская Республика 8178 3
Африка Западная 66 2
Европа 24976 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1226 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1197 2
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 21 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 1
Земля - планета Солнечной системы 10874 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 1
Ближний Восток 3156 1
Венгрия - Будапешт 116 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3186 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 788 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2839 1
Саудовская Аравия - Королевство 668 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 723 1
Россия - ДФО - Амурская область 955 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 499 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 743 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 405 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 1
Европа Центральная 278 1
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 1
Гвинея - Гвинейская Республика 15 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1031 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53552 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8500 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6605 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6177 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9017 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 283 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1641 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 998 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1667 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21704 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16104 2
Английский язык 7037 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8256 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 372 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18182 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6696 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2187 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7439 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8853 1
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 1
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Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 892 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11344 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3489 1
Металлы - Никель - Nickel 359 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 297 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2333 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2545 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
Gartner - Гартнер 3659 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3967 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1483 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
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