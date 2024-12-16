РАН СО ИК Институт катализа им. Г. К. Борескова
РАН СО ИК и организации, системы, технологии, персоны:
|Шахты 0 2
|Oracle Corporation 6688 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
|КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
|Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 1
|Интер РАО - Гусиноозёрская ГРЭС 3 2
|СЦФБ - Сибирский центр фармакологии и биотехнологии 1 1
|Наукоград - технопарк 134 1
|Перегудов Валентин 2 2
|Чубайс Анатолий 212 1
|Потапов Александр 28 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Чиссов Валерий 1 1
|Панченко Владислав 5 1
|Винокуров Николай 1 1
|Пармон Валентин 2 1
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