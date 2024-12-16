Синхрофазотрон резонансный циклический ускоритель с неизменной в процессе ускорения длиной равновесной орбиты
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Синхрофазотрон и организации, системы, технологии, персоны:
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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