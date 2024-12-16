Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Синхрофазотрон резонансный циклический ускоритель с неизменной в процессе ускорения длиной равновесной орбиты


Советский суперкомпьютер, использовавшийся для управления Синхрофазотроном. Эксплуатировался до 2003 года. Советский суперкомпьютер, использовавшийся для управления Синхрофазотроном. Эксплуатировался до 2003 года.
Советский суперкомпьютер, использовавшийся для управления Синхрофазотроном. Эксплуатировался до 2003 года.


16.12.2024 Россия импортозаместила синхрофазотрон 1
20.07.2023 Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц 1
27.05.2011 Россия строит свой суперколлайдер 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Синхрофазотрон и организации, системы, технологии, персоны:

Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
Collider - Коллайдер - электрон-позитронный ускоритель частиц на встречных пучках 13 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 379 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 356 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 816 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Линейный ускоритель - Linear accelerator 75 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4160 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 8 2
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 9 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 1
ОИЯИ NICA - Nuclotron-based Ion Collider fAcility - сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов 2 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 1
Максимчук Анна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 122 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 65 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 106 2
Физика - Кварк - Quark 41 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Физика - Physics - область естествознания 2643 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 286 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 471 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 44 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 64 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 25 1
РАН СО ИК - Институт катализа им. Г. К. Борескова 7 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще