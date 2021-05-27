Получите все материалы CNews по ключевому слову
Smart Factory "умный завод" технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий
- Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0
Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство
- IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей
УПОМИНАНИЯ
Smart Factory и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3296 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Дбар Федор 45 1
|Шаломович Максим 1 1
|Миндлина Ольга 1 1
|Саратцев Константин 4 1
|Генс Филипп 43 1
|Захаров Владимир 22 1
|Мелехин Иван 24 1
|Шалашилина Надежда 3 1
|Борзов Тимофей 4 1
|Kim John - Ким Джон 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.