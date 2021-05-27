Разделы

Smart Factory "умный завод" технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий


УПОМИНАНИЯ


Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году 1
27.05.2021 Atos совместно с Servicenow анонсировала решение Atos Product Quality Inspection 1
19.05.2020 Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн 1
02.07.2018 Российско-корейский инновационный центр начнет работу в начале 2019 года 1
06.02.2015 SAP выпустила быстро-разворачиваемое решение для работы с «Большими Данными» на базе SAP HANA 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Smart Factory и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6803 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
SAP SE 5383 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Ланит - Норбит - Norbit 393 1
Код Безопасности 668 1
Информзащита 815 1
InfoWatch - Инфовотч 1064 1
Ланит - Artezio - Артезио 89 1
УльтимаТек - Datana - Датана 27 1
ServiceNow 91 1
Ланит - SOLUT 7 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 233 1
Ланит - Lansoft - Goodt Group - Гудт 6 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
НСПК - Национальная система платежных карт 877 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 1
Hyundai Heavy Industries - HD Hyundai - HD Hyundai Infracore - Doosan Infracore 10 1
ММК МЕТИЗ 1 1
Метиз завод 25 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1115 2
Оповещение и уведомление - Notification 5174 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 911 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement 671 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 367 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 302 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 713 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 706 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
Умные платформы 1812 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 562 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 1
ММК Робот-Рекрутер 3 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System - Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud - Oracle Warehouse Builderis 28 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
ММК - Мой ММК 3 1
ММК iКлиент 2 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 10 1
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 1
SAP Sybase Event Stream Processor 2 1
SAP RDS - SAP Rapid Deployment Solutions 4 1
Apache Hadoop 443 1
ByteDance - TikTok 299 1
УльтимаТек - Datana Smart 2 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 1
openSAP MOOC - openSAP Massive Open Online Courses 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Oracle Procurement and Spend Analytics - Oracle Procurement Cloud - Oracle iProcurement - Oracle Project Procurement - Oracle Advanced Procurement - Oracle Self Service Procurement Cloud 17 1
Путин Владимир 3296 1
Феоктистов Вадим 36 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Дбар Федор 45 1
Шаломович Максим 1 1
Миндлина Ольга 1 1
Саратцев Константин 4 1
Генс Филипп 43 1
Захаров Владимир 22 1
Мелехин Иван 24 1
Шалашилина Надежда 3 1
Борзов Тимофей 4 1
Kim John - Ким Джон 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Южная Корея - Республика 6791 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Европа 24508 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Экономический эффект 1158 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 672 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 230 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 939 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

