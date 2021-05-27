Atos совместно с Servicenow анонсировала решение Atos Product Quality Inspection

Atos анонсировала Atos Product Quality Inspection, универсальное решение, которое «позволяет пользователям достичь максимальных показателей операционной производительности за счет более полного соответствия требованиям и уменьшения количества дефектов в производственном процессе, а также снижения рисков в цепочке поставок».

Решение объединяет в себе Servicenow с возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения Atos для подключения нескольких источников данных, снижения затрат и повышения повторяемости проверок с использованием принципов Индустрии 4.0.

Atos Product Quality Inspection теперь доступно на выставке отраслевых партнерских решений Servicenow, а также входит в портфолио Atos Smart Factory. Портфолио Atos Smart Factory учитывает существующие активы, в которые промышленные предприятия вложили значительные средства, и выявляет способы улучшения текущей технологической инфраструктуры предприятий, чтобы они могли создать свою уникальную фабрику будущего, при этом не отказываясь от прошлого опыта.

«Atos Product Quality Inspection объединяет несколько источников данных для повышения прозрачности производственного процесса. Это существенно снижает затраты, связанные с несоответствием требованиям, а также рисками в цепочке поставок. Операционная производительность повышается до такой степени, что появляется возможность обнаружить до 95% неопознанных ошибок в проектах клиентов, при этом сэкономив до 70% времени», — отметил Тило Штибер, директор по развитию индустрии «Промышленность» Atos на глобальном уровне.

«Глубокая экспертиза Atos в промышленной отрасли в сочетании с непрерывными инновациями Servicenow на платформе Now Platform позволят производителям расширить возможности сотрудников благодаря наглядности, доступности и безопасности. Наши совместные инновации улучшают качество обслуживания и помогают максимизировать производительность всей цепочки создания добавленной стоимости», — сказала Биной Госалия, руководитель направления глобальных отраслевых партнерств Servicenow.