ММК Робот-Рекрутер


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 В Fix Price 50% кандидатов на линейные позиции отбирает робот-рекрутер Vocamate AI 1
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 1
19.05.2020 Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ММК Робот-Рекрутер и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5378 1
Oracle Corporation 6801 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
Т Плюс - ИТ Плюс 21 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 496 1
ФосАгро 139 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 71 1
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 7 1
НСПК - Национальная система платежных карт 876 1
ММК МЕТИЗ 1 1
Метиз завод 25 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 155 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1163 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 854 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 840 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6039 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 612 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3053 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13081 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54992 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70431 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7064 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16336 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11889 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3688 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5735 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12655 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16584 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25211 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1756 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7120 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2340 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13303 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5594 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8404 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32893 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1113 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11052 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12687 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5047 2
Оповещение и уведомление - Notification 5150 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2259 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1343 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2293 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1372 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement 670 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 367 1
Smart Factory - "умный завод" - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 5 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6028 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22347 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 559 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14222 1
ММК - Мой ММК 3 2
ММК iКлиент 2 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System - Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud - Oracle Warehouse Builderis 27 1
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 904 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3392 1
Oracle Procurement and Spend Analytics - Oracle Procurement Cloud - Oracle iProcurement - Oracle Project Procurement - Oracle Advanced Procurement - Oracle Self Service Procurement Cloud 17 1
Феоктистов Вадим 36 2
Натрусов Артем 300 1
Черкасов Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 152693 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17787 1
Япония 13431 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1803 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3112 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2611 1
Южная Корея - Республика 6787 1
Европа 24498 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7704 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6212 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50187 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17036 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2089 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2482 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2135 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6169 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1483 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14603 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3095 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19781 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6241 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2630 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1392 1
Экономический эффект 1153 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 314 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 668 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2866 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2660 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1161 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3298 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6074 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
Markets&Markets Research 113 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 925 1
