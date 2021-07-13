Разделы

УльтимаТек Datana Smart


УПОМИНАНИЯ


Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году 1
13.07.2021 Андрей Захаров, -

Опасными промышленными агрегатами должны управлять не люди, а цифровые решения

 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 2
УльтимаТек - Datana - Датана 27 2
Код Безопасности 668 1
Ланит - Норбит - Norbit 393 1
Telegram Group 2390 1
Информзащита 815 1
Ланит - SOLUT 7 1
Ланит - Artezio - Артезио 89 1
McKinsey & Company Int 257 1
InfoWatch - Инфовотч 1064 1
Ланит - Lansoft - Goodt Group - Гудт 6 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 1
Tata Steel 3 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Ашинский метзавод - Ашинский металлургический завод 2 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
Умные платформы 1812 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 310 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7995 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 706 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1791 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2498 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 713 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 818 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
ByteDance - TikTok 299 1
УльтимаТек - Datana Sense 2 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
УльтимаТек - Datana Mash 2 1
УльтимаТек - Datana Navigator 1 1
Захаров Владимир 22 1
Захаров Андрей 37 1
Goldratt Eliyahu - Голдратт Элияху 2 1
Генс Филипп 43 1
Мелехин Иван 24 1
Борзов Тимофей 4 1
Дбар Федор 45 1
Шаломович Максим 1 1
Миндлина Ольга 1 1
Саратцев Константин 4 1
Конов Дмитрий 5 1
Шалашилина Надежда 3 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Экономический эффект 1158 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 672 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 230 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 45 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
Ergonomics - Эргономика 1656 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 939 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 1
