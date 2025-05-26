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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ключев Евгений


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Исследование DMTEL: у билайн самая надежная LTE сеть на федеральной трассе «Кавказ» от Ставрополя до Дербента 1
30.04.2019 Beeline запустил около 70 новых базовых станций в Узбекистане 1
25.06.2015 Beeline запустил Camel-роуминг в Индии 1
04.03.2015 Beeline расширил охват технологии передачи голоса высокой четкости в Узбекистане 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ключев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 145 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 3
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 109 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 1
Мобильная связь - Roaming - Camel-роуминг - Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic 19 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3647 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9460 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6120 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8101 1
Apache Camel 73 1
Узбекистан - Сырдарьинская область 10 2
Узбекистан - Кашкадарьинская область - Кашкадарьинский вилоят - Карши 11 2
Узбекистан - Бухара 20 2
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 2
Узбекистан - Республика 1781 2
Узбекистан - Хорезмская область 4 1
Индия - Bharat 5536 1
Узбекистан - Сурхандарьинская область - Термез 1 1
Узбекистан - Джизакская область - Жиззах вилояти - Джизак 10 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 266 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4991 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6537 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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