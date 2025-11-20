«Билайн» повысил надежность сети в регионах Черноземья и Юга России

«Билайн» завершил масштабный проект по установке новых аккумуляторных батарей на базовых станциях в 19 регионах. Это обеспечивает стабильную работу оборудования в случае отключениях электропитания, например, при неблагоприятных погодных условиях. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Модернизация затронула 1,48 тыс. позиций в 12 регионах Юга России (Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Северная Осетия-Алания, Дагестан, Калмыкия, Чеченская, Ингушская, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики) и 7 областях Черноземья (Воронежская, Тамбовская, Орловская, Курская, Липецкая, Брянская, Белгородская области).

Технический директор Южного региона «Билайна» Евгений Ключев: «В рамках проекта по модернизации базовых станций мы заменили аккумуляторы на более современные литиевые батареи со сроком эксплуатации более 10 лет. В первую очередь, выбирали те места, где мобильной связью пользуется наибольшее количество наших клиентов. Мы получили ноль отключений на «любимых» базовых станциях клиентов со стабильно высокой загрузкой. В результате наша внутренняя аналитика также показала рост удовлетворенности клиентов (NPS)* почти на пять процентных пунктов. В следующем году планируем продолжить этот проект».

* NPS — (Net Promoter Score) Индекс потребительской лояльности.