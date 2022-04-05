Российский сервис курьерской доставки Broniboy вышел на рынок Узбекистана

Российский сервис курьерской доставки последней мили Broniboy вышел на международный рынок — компания начала работу в Узбекистане.

На данный момент Broniboy запустился в Ташкенте (Узбекистан). К платформе подключены более 50 партнеров, в том числе сетевые рестораны ABnB, Soy и др. До конца года Broniboy планирует начать работу еще в нескольких крупных городах страны, в том числе Самарканде и Бухаре, подключить более 500 партнеров и выполнять более 4 тыс. заказов в день.

Как и в России, в Узбекистане сервис сосредоточится на доставке последней мили еды из ресторанов, товаров из магазинов, аптек и цветочных лавок под собственным брендом Broniboy, а также на шеринге курьеров (подготовке и управлении) для сферы электронной коммерции (e-commerce), в том числе агрегаторов доставки еды, ресторанов с собственными службами доставки, ритейлеров, интернет-магазинов и пр.

Компания уже инвестировала в запуск в стране около $50 тыс., подготовка к старту велась более четырех месяцев. Общая сумма инвестиций в проект составит около $300 тыс. По собственной оценке, сервис должен пройти точку самоокупаемости к концу 2022 г.

В настоящий момент Broniboy завершил тестовый запуск в Ташкенте, в городе функционирует центр подготовки и обучения курьеров.

За последние четыре года темпы роста ВВП Узбекистана увеличились с 4,5% до 6,9% в год, экономический рост составил 24%. По оценке Broniboy, рынок доставки еды и товаров в стране растет троекратно из года в год.

«Пока что рынок доставки в Узбекистане не сформирован: все заведения очень ценят своего гостя и стараются доставлять максимально быстро, используя все возможные инструменты: и самостоятельную доставку, и работу с агрегаторами, и службами доставки. При этом значительную долю рынка занимают сервисы заказа такси, водители принимают и доставляют заказы. Однако логистика последней мили весьма чувствительна к переменным — и из-за этого страдает гость, так как он не знает, когда и как будет доставлен его заказ. Наша цель — сформировать привычку у пользователей ценить и экономить свое время. Broniboy специализируется на доставке последней мили и отвечает запросу рынку — мы работаем и как агрегатор, который принимает и доставляет заказы, и как сервис шеринга курьеров, который готовит и управляет курьерами для e-commerce», — отметили в Broniboy.

В перспективе нескольких лет Broniboy планирует начать работу во всех городах Узбекистана с населением свыше 50 тыс. человек.