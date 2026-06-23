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Broniboy Бронибой
СОБЫТИЯ
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Broniboy и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9072 1
|VK - Mail.ru Group 3588 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4852 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2317 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 746 1
|Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 214 1
|VK - Яндекс.Дзен 247 1
|VK - Яндекс.Новости 49 1
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