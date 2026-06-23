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Broniboy Бронибой

Broniboy - Бронибой

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.06.2026 «Яндекс Еда» заставила крупный ТЦ отказаться от «коридора позора» для курьеров 1
31.08.2022 Власти запретили «Яндексу» обижать Delivery Club 1
29.06.2022 Broniboy запустил сервис хайринга курьеров для бизнеса 2
23.05.2022 Сервис курьерской доставки Broniboy запустил подписку для ресторанов без комиссии за заказы 2
05.04.2022 Российский сервис курьерской доставки Broniboy вышел на рынок Узбекистана 1
22.03.2022 Российский сервис доставки Broniboy привлек 500 млн рублей 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Broniboy и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9072 1
VK - Mail.ru Group 3588 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4852 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Шефмаркет 2 1
Якитория 6 1
Ozon Fresh 35 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8720 1
Grow Food - Гроуфуд 4 1
Суши WOK - Суши-Вок 3 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 311 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1239 1
ВкусВилл - Избёнка 212 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 1
Uber 352 1
О2О Холдинг 61 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2317 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 773 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13467 3
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 363 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5914 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 121 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2509 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8123 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9259 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11656 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12700 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8490 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 746 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 214 1
VK - Яндекс.Дзен 247 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Труфанов Иван 2 2
Радионов Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2330 2
Россия - СФО - Новосибирск 4835 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3429 2
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2505 1
Узбекистан - Бухара 20 1
Узбекистан - Республика 1978 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4443 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 286 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1541 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5688 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8769 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4939 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2087 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 965 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 17 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 863 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 457 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1161 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
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