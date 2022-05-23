Сервис курьерской доставки Broniboy запустил подписку для ресторанов без комиссии за заказы

Российский сервис курьерской доставки последней мили Broniboy запустил подписку для ресторанов — она включает в себя отмену комиссии за заказы и доступ к прямым коммуникациям с клиентами.

Broniboy — сервис курьерской доставки последней мили, ориентированный на потребительскую доставку под собственным брендом и шеринг курьеров (подготовку и управление) для сторонних компаний. Сервис работает с 2017 г., представлен в 18 городах России, выполняет более 1,5 тыс. доставок ежедневно, работает более чем с 3 тыс. партнеров.

По условиям подписки помимо отмены комиссии за заказы и доступа к прямым коммуникациям с пользователями рестораны получают: помощь в стартовом продвижении, в том числе в интеграции с POS-системами, в создании «продающего» меню, в оптимизации среднего чека заказов и пр.; поддержку экспертов для выхода подключенных ресторанов на планируемый объем заказов и помощь в организации продвижения внутри зала и в собственных социальных сетях; клиентский сервис и горячую линию поддержки по вопросам заказов, работы с курьерами, выплатами и пр.; рекомендации по внедрению и использованию экологичной посуды в соответствии с самостоятельно разработанными гайдлайнами.

Стоимость программы для ресторанов составляет 3,9 тыс. руб. в месяц.

В рамках подписки ресторан может доставлять заказы любым удобным способом: самостоятельно, силами курьеров Broniboy или воспользовавшись услугами сторонних сервисов. Доставка при помощи Broniboy стоит от 190 рублей. Стоимость доставки может оплачивать как сам ресторан, так и клиент. При этом по подписке рестораны могут пользоваться как услугами курьеров Broniboy, так и собственных курьеров, если по расчетам ресторана, самостоятельная доставка может быть экономически выгоднее. Стоимость эквайринга составляет 1,55% от стоимости заказа.

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По расчетам сервиса, выгода использования подписки Broniboy составляет более 40% по сравнению с работой с агрегаторами или при использовании собственного приложения.

Цель подписки Broniboy — предоставить ресторанам антикризисную поддержку в условиях резкого роста стоимости привлечения и удержания клиента из-за снижения доступности цифровой рекламы.

«За 5-7 лет активного роста рынка доставки еды стало очевидно, что пользователь, заказывающий еду не в одном и том же месте из раза в раз, не хочет пользоваться множеством приложений разных ресторанов и сетей. Ему удобнее делать заказ через единое приложение, пусть там даже нет персональных предложений и скидок. При этом работая с агрегаторами доставки, ресторан так или иначе приводит на платформу своих клиентов, при этом с каждого заказа платит комиссию и при этом не имеет доступа ни к контактам, ни к какому-либо взаимодействию со своей аудиторией. В условиях кризиса Broniboy перестраивает свою работу так, чтобы рестораны могли коммуницировать с гостями напрямую, могли выстраивать персональную программу лояльности», — сказал сооснователь и СЕО Broniboy Иван Труфанов.