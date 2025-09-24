Разделы

Радионов Александр


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 2ГИС представил ИИ-поиск — можно находить места по настроению и атмосфере 1
22.03.2022 Российский сервис доставки Broniboy привлек 500 млн рублей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Радионов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Broniboy - Бронибой 5 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7850 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 706 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12155 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12733 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70935 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45072 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2144 1
Россия - СФО - Новосибирск 4563 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3195 1
Россия - РФ - Российская федерация 153457 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2872 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1386 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17104 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 748 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5302 1
