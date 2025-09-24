2ГИС представил ИИ-поиск — можно находить места по настроению и атмосфере

Выбирать, куда пойти, стало проще и приятнее — 2ГИС обновил поиск по кафе и ресторанам. Теперь в нем используются новые функции на базе искусственного интеллекта. Поиск понимает настроение, желания и даже визуальные предпочтения — помогает найти место по атмосфере, понравившейся фотографии или по блюду, которое хочется попробовать. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Поесть мидии в сливочном соусе или устроить свидание с красивым видом — теперь в 2ГИС за пару кликов можно найти места и по таким запросам. В поиске кафе и ресторанов в геосервисе (рубрика «Поесть» в приложении или аналогичный запрос в строке поиска) появились новые возможности, которые делают выбор заведений интуитивно простым и понятным. Больше не нужно изучать тысячи отзывов и фотографий заведений — это уже сделал ИИ. Теперь достаточно выбрать повод или настроение — сервис подберет варианты под нужную атмосферу.

Вайб-фильтр поможет выбрать место по настроению

В категории «Поесть» появился новый фильтр — «Вайб». Он помогает выбрать заведение не по типу кухни и оценкам, а по настроению, особенностям и цели визита — на основе данных карточек компаний, проанализированных искусственным интеллектом. Аналогичных алгоритмов пока нет ни в одном из российских картографических сервисов. Можно найти заведения по: поводу – свидание, праздник, поболтать, поработать, покормить детей; настроению – потусить, расслабиться, фотографироваться, добавить мистики, просто поесть;

особенностям – красивый вид, необычные вкусы, стильный интерьер, кухни мира, просторный зал, здоровое меню, большой бар, здоровое меню.

Можно выбрать сразу несколько сценариев, например, «Красивый вид» + «Поболтать» — и 2ГИС покажет подходящие заведения.

Поиск мест по блюдам

Теперь с помощью искусственного интеллекта в категории «Поесть» в 2ГИС можно искать не только по названиям — достаточно описать словами: блюдо, атмосферу или особенность места. Например: «поесть пасту с лисичками», «яблочный штрудель с мороженым» или «уютное кафе с десертами».

ИИ-поиск анализирует не только названия и специализацию кафе и ресторанов, но и отзывы, меню, фотографии и сайты — и показывает места, которые действительно подходят под запрос пользователя. А еще сервис показывает короткие описания заведений, созданные ИИ на основе отзывов. Это экономит время и помогает быстрее выбрать, куда пойти.

Атмосферные места можно найти по фото

2ГИС стал геосервисом с визуальным поиском, который умеет находить заведения не по запросам, а по фотографиям — по фото можно найти то, что сложно объяснить словами. Пользователи могут выбирать места с похожим интерьером или блюдом, ориентируясь на понравившиеся изображения. Например, увидели кофейню с панорамными окнами или десерт, который хочется попробовать — достаточно нажать «Найти похожие» на фото в карточке ресторана, и 2ГИС подберет заведения с похожей атмосферой или блюдами.

«Визуальный поиск превращает вдохновение в действие: понравилась картинка, и вы тут же находите похожие места. Это новый способ выбирать — не по словам, а по визуальному впечатлению», — отметила продакт-менеджер discovery-поиска в 2ГИС Анастасия Турлапова.

Такой поиск расширяет возможности выбора заведений и особенно подойдет тем пользователям, кто не любит писать текстовые запросы.

Бонус для кулинарных гурманов

Для тех, кто внимательно следит за открытием новых ресторанов и творчеством любимых шеф-поваров, появились фильтр «Новое» и поиск по ресторанной группе. Фильтр «Новое» поможет узнать, что нового появилось в городе: покажет заведения, которые были открыты в последние три месяца. А фильтр по ресторанным группам покажет известные сетевые проекты. Такой поиск работает в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске, в дальнейшем появится и в других городах.

«Поиск в 2ГИС стал не только точным, но и вдохновляющим. Теперь Поиск помогает выбрать место, которое подойдет именно тебе — по вкусу, атмосфере и настроению. Это особенно важно когда хочется провести время с удовольствием» — сказал Александр Радионов, руководитель продукта «Поиск» в 2ГИС.

ИИ-поиск заведений общепита, поиск по атмосфере и фото уже доступны в актуальной версии 2ГИС на iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Краснодаре, Самаре, Омске, Перми и Сочи. В ближайшее время новые возможности поиска появятся и в других городах России. Например, поиск по фото уже доступен во Владивостоке, Иркутске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже. В будущем новые возможности поиска появятся и в других рубриках геосервиса.