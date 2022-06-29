Broniboy запустил сервис хайринга курьеров для бизнеса

Российский сервис доставки последней мили Broniboy начал предоставлять бизнесу — ресторанам, магазинам, аптекам и прочим заведениям, ориентированным на доставку, — возможность хайринга курьеров.

Сервис хайринга позволяет бизнесу заменить собственные и сторонние службы доставки за счет почасового найма курьеров. Сервис берет на себя подготовку и администрирование работы курьеров специально под запрос компании, бизнес оплачивает работу курьеров только по количеству отработанных часов. Об этом CNews сообщили представители Broniboy.

Broniboy — сервис курьерской доставки последней мили, ориентированный на потребительскую доставку под собственным брендом и шеринг курьеров (подготовку и управление) для сторонних компаний. Сервис работает с 2017 г., представлен в 18 городах России, выполняет более 1500 доставок ежедневно, работает более чем с 3000 партнерами.

Broniboy ведет подготовку курьеров с учетом скриптов бизнеса и в соответствии со специально разработанной системой.

Курьеры выполняют заказы в специальной форме (по запросу бизнеса), с термосумкой, на вело- и автотранспорте или пешком. За доставленные заказы курьеры принимают как наличные, так и оплату картой.

В рамках сервиса хайринга стоимость доставки обходится бизнесу в 280-340 руб. в час в зависимости от транспорта курьера. Пользователи могут воспользоваться бесплатным тестовым днем использования сервиса.

Что нужно делать бизнесу? Бизнес заранее делает заявку с предполагаемым графиком доставки на неделю, в процессе план доставок может корректироваться через персонального менеджера, закрепленного за каждым пользователем.

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В рамках сервиса хайринга бизнес может нанять курьера минимум на шесть часов.

«Доставка — неотъемлемая часть современного мира. Наш новый сервис хайринга помогает тем партнерам, которые хотят освободить себя от рутины — они передают подготовку и администрирование работы курьеров, и при этом полностью контролируют процессы и их исполнение, получают обратную связь о своей работе», — сказал кофаундер и СЕО Broniboy Иван Труфанов.

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Broniboy — сервис курьерской доставки последней мили, ориентированный на потребительскую доставку под собственным брендом и шеринг курьеров (подготовку и управление) для сторонних компаний. Основан в 2017 г., сейчас работает в 17 городах России, в том числе, в Краснодаре, Москве, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и др.