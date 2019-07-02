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Ricoh PJ серия проекторов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2019 Ricoh выступила техническим партнером выставки в Музее русского импрессионизма 1
10.04.2018 Обзор проектора RICOH PJ HD5451 1
20.03.2018 Проекторы Ricoh показывают картинку размером с киноэкран 5
16.03.2018 Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач 4
16.10.2012 Первый тест в России Ricoh PJ WX4130N: уникальный короткофокусный проектор 1

Публикаций - 6, упоминаний - 13

Ricoh PJ и организации, системы, технологии, персоны:

Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 6
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 2
Sony 6739 1
Nikon 646 1
Canon 1439 1
TI - Texas Instruments Incorporated 848 1
Samsung Electronics 11065 1
Hoya Corporation 12 1
Музей русского импрессионизма 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 4
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 261 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 3
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Контрастность 3042 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 2
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 102 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
PiP - picture in picture - картинка в картинке 330 2
PBP - Picture-by-Picture - Две картинки рядом 34 2
Аксессуары 4282 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 446 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 1
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 97 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
RCA разъем - phono connector - CINCH/AV connector - «тюльпан», «колокольчик» - Композитный видеовыход - Композитный видеовход - Composite Video Signal 241 1
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 1
MHL - Mobile High-Definition Link - стандарт медиа-интерфейса, объединяющий в себе функциональность интерфейса HDMI и разъёма MicroUSB 94 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 1
Петрова Юлия 6 1
Фешин Николай 1 1
Буркин Андрей 1 1
Беньков Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Япония 13807 2
Узбекистан - Республика 2005 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Европа 24964 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Гражданская война 170 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
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