Simetra стала поставщиком технологий для разработки транспортного мастер-плана Ташкента

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила турецкой консалтинговой компании Kalyon Ulaştırma большой комплект программных комплексов PTV, состоящий из PTV Visum, PTV Vissim и PTV Vistro. Компания Kalyon Ulaştırma приобрела программные решения для разработки транспортного мастер-плана Ташкента на ближайшие три года. Затем лицензии будут переданы заказчику – департаменту транспорта столицы Узбекистана.

«Наша компания начала работать над созданием транспортной концепции Ташкента уже около двух лет назад. Основная цель концепции – обеспечить безопасность, удобство и экономичность транспортной системы столицы Узбекистана. Сейчас, после всестороннего комплексного обследования транспортной системы и потребностей города, концепция сформирована, и она включает в себя 13 направлений. Среди приоритетов транспортного мастер-плана Ташкента – развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры. В своей работе мы используем мультимодальные программные пакеты для моделирования потоков движения PTV Vissim и PTV Visum, которые с помощью математических расчетов вычисляют матрицу передвижения населения. Такая схема применяется для создания всей транспортной концепции. Так делается во всем мире, и Ташкент использует лучшие компьютерные программы. Дополнительно мы пополнили рабочие инструменты программным комплексом PTV Vistro, с помощью которого отладим режимы светофорного регулирования», — сказал глава компании Kalyon Ulaştırma Джихат Кальенджуоглу.

Решение PTV Vissim предназначено для моделирования на микроуровне: имитации движения автомобилей и пешеходов в масштабах перекрестка, учитывая их поведение и взаимодействие. PTV Vissim позволяет моделировать сети с различными типами узлов, оценивать влияние организации дорожного движения на пропускную способность, проводить анализ пропускной способности и транспортного регулирования с учетом движения городского транспорта и пешеходов.

Программное решение PTV Visum предоставляет возможность прогнозировать транспортные и пассажирские потоки и в рамках разработки документов транспортного планирования оценивать комплексный транспортный эффект от реализации предлагаемых решений, таких как: систем односторонних дорог, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

Программный комплекс PTV Vistro позволяет оптимизировать режимы светофорного регулирования – время сигналов светофоров, включая одновременную оптимизацию и координацию сразу нескольких регулируемых пересечений (кольцевых, нерегулируемых, регулируемых). Программа оценивает последствия различных дорожных мероприятий, прогнозирует развитие ситуации, управляет несколькими сценариями и выдает отчет в виде готовых рисунков и таблиц.

«Компания Simetra как эксклюзивный поставщик программных продуктов PTV Traffic Suite в России и странах СНГ постоянно развивает территории применения технологий транспортного планирования и моделирования транспортных потоков. В прошлом году мы провели обучение работе с программами PTV для специалистов из Ташкента и поставили комплекты программ PTV в Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ТАДИ). Теперь мы помогаем департаменту транспорта Ташкента через турецкого партнера – компанию Kalyon Ulaştırma – реализовывать масштабный проект по разработке транспортного мастер-плана. Мы уверены, что тем самым теперь заложен камень для устойчивого развития транспортного планирования и моделирования в Узбекистане, и совместная работа приведет к улучшению транспортной ситуации и более комплексному развития транспортной системы узбекской столицы», – отметил директор по развитию компании Simetra Кристиан Беттгер.

Компания Kalyon Ulaştırma – турецкая транспортная инжиниринговая компания, которая специализируется на проектировании дорожных объектов, оптимизации дорожного движения и планировании перевозок. Kalyon Ulaştırma выполняет проекты в области проектирования транспортных систем, систем сбора данных о дорожном движении, интеллектуальных транспортных систем, систем велосипедного и пешеходного движения, оптимизации маршрутов общественного транспорта. Компания также предоставляет услуги по нанесению разметки, установке знаков, организации парковок, велодорожек, сигнализации и многому другому.