Simetra оснастила Технический университет Молдовы программными комплексами для транспортного моделирования

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила в Технический университет Молдовы (ТУМ) академические версии программного комплекса PTV Traffic Suite на сто рабочих мест. Университет будет использовать ПО для обучения студентов транспортному планированию и моделированию.

«Технический университет Молдовы планомерно готовит новые кадры для транспортной отрасли страны. Технологии не стоят на месте, сегодняшний инженер в области транспортных инфраструктур должен уметь эффективно использовать современное ПО, и в этом нашим студентам помогут программные комплексы PTV Traffic Suite. Решения PTV зарекомендовали себя в мире и помогут выпускникам ТУМ справиться с любыми, самыми амбициозными транспортными вызовами», – сказал Виорел Бостан, ректор Технического университета Молдовы.

Академическая лицензия, поставленная в ТУМ, даст университету право использовать в учебных целях программные продукты PTV Visum, PTV Vissim, PTV Viswalk и PTV Vistro.

«Невозможно быть хорошим транспортным инженером не умея использовать современные технологии. Программные решения PTV, которые были переданы ТУМ, позволяют вести эту работу на высоком технологическом уровне: создавать математические транспортные модели для оценки эффективности развития транспортных систем городов, регионов и стран, а также планировать устойчивое развитие территорий», – отметил Кристиан Бёттгер, директор по развитию компании Simetra.

PTV Traffic Suite – программная среда, которая позволяет создавать транспортные модели городов и регионов, просчитывает окупаемость платных дорог, моделирует процессы оптимизации дорожного движения и светофорных циклов, прогнозирует мобильность работы общественного транспорта и помогает осуществлять управление людскими потоками на массовых мероприятиях.

ТУМ является единственным высшим техническим учебным заведением Республики Молдовы, аккредитованным государством. С начала своего основания в 1964 г. и до настоящего времени университет подготовил более 78387 инженеров и экономистов.