Валдин Владимир


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Simetra разработала проект развития дорожно-транспортной системы Ульяновска до 2039 года 1
25.08.2022 Специалисты Simetra помогут создать транспортную модель Ташкента 1
06.06.2022 Эксперты Simetra помогут развить сеть общественного транспорта в Краснодаре 1
24.05.2022 Simetra разработала транспортный мастер-план Самаркандской агломерации 1
06.04.2022 Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом 1
16.03.2022 Simetra поможет усовершенствовать систему общественного транспорта в Краснодаре 1
31.07.2019 «А+С Транспроект» повысит точность данных в российских транспортных сервисах 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Валдин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 115 6
PTV Group 43 2
Schlothauer&Wauer 4 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
101Hotels.com 456 1
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73104 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5670 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57282 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1411 1
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 34 1
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 39 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9376 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3406 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 340 1
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14871 1
PTV Visum 28 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 64 1
Беттгер Кристиан 15 1
Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 8 1
Швецов Владимир 51 1
Архипов Владимир 3 1
Турдимов Эркинжон 1 1
Махкамов Илхом 1 1
Абидов Мурод 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156726 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2192 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2651 2
Узбекистан - Республика 1868 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 273 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 250 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2043 2
Германия - Федеративная Республика 12934 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2414 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1694 1
Россия - СЗФО - Псковская область 669 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18553 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3219 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20371 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2870 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10525 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31868 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6781 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6318 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54986 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8535 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2591 1
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 52 1
ТГТУ - Ташкентский государственный транспортный университет - Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта - Toshkent Davlat Transport Universiteti 2 1
Jizzax politexnika instituti - Джизакский политехнический институт 2 1
