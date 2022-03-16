Simetra поможет усовершенствовать систему общественного транспорта в Краснодаре

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, приступила к исследованию общественного транспорта по заказу администрации Краснодара. В результате город получит программу перехода на новую систему организации транспортного обслуживания с экономическим расчетом себестоимости и эксплуатации. Это позволит перевести общественный транспорт Краснодара на регулируемые тарифы с переходом на брутто-контракты. Первые результаты исследования будут представлены в июне, финальные расчеты будут готовы к сентябрю.

На основании обследования и математических расчетов Simetra предложит новую сеть муниципальных маршрутов, которая позволит заменить большое количество маломерных коммерческих автобусов (маршруток), на сеть больших современных низкопольных автобусов, удобных для всех слоев населения.

Базу для исследования составят данные, полученные в результате валидаций на борту, результаты полевых обследований на маршрутах и остановках, а также информация из городских документов социально-экономического развития. Расчеты будут выполнены с помощью современных программных решений в области транспортного моделирования российского и иностранного производства.

«Краснодар развивается очень динамично: здесь большое количество застройки, которая охватывает не только городские кварталы, но и участки сельских поселений. Город перспективный: сюда с каждым годом съезжаются все больше граждан РФ, все это приводит к тому, что нагрузка на транспорт растет в геометрической прогрессии, — сказал Владимир Валдин, директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra. — В результате комплексного исследования мэрия получит документ планирования регулярных перевозок пассажиров на территории Краснодара и план пошагового перехода на новую систему организации транспортного обслуживания, в основу которого лягут точные расчеты».

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В документе будет прописано количество требуемого подвижного состава, описаны трассы, наиболее эффективный режим работы транспорта, рекомендации по оптимизации и развитию существующей маршрутной сети.

«Невозможно создать программу масштабных преобразований, напрямую касающуюся всех участников дорожного движения, без системной работы по прогнозированию и моделированию, без тщательного экономического обоснования и расчета стоимости ввода и эксплуатации новой транспортной системы. Эту научно-исследовательскую работу будет выполнять Simetra, победившая в проведённом открытом конкурсе благодаря своему большому опыту по моделированию транспортных потоков и разработке документов транспортного планирования для таких крупных городов Российской Федерации как Ростов-на-Дону, Грозный, Ленинградской области и других», — отметили в администрации Краснодара.