Эксперты Simetra помогут развить сеть общественного транспорта в Краснодаре

Специалисты компании Simetra по заказу администрации Краснодара разрабатывают документ планирования регулярных перевозок пассажиров в городе и социальный стандарт транспортного обслуживания населения. Первые результаты исследования будут озвучены в июне, финальные расчеты компания закончит к сентябрю 2022 u.

По итогам исследования у города появится экономически обоснованная программа развития маршрутной сети и перехода на новую модель организации транспортной системы. В частности, одна из задач модели – поэтапно перейти на новую сеть муниципальных маршрутов, обслуживаемых большими автобусами, комфортными для всех жителей города.

«Сейчас мы занимаемся актуализацией транспортной макромодели города на базе обследований, проведенных весной текущего года. В текущем состоянии модели существенно доработано районирование, расширена статистическая база, учтены все изменения города, произошедшие за последние годы. Следующий этап — подготовка документа планирования регулярных перевозок до 2026 г. Наша работа поможет обновить сеть муниципальных маршрутов и запустить процесс перевода краснодарского общественного транспорта на регулируемые тарифы по схеме, которая сделает его выгоднее и пассажирам, и городу», — сказал Владимир Валдин, директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra.

В документе будут представлены рекомендации по оптимизации работы пассажирского транспорта. Среди которых: снижение времени на дорогу, уменьшение затрат пассажиров на передвижение по городу, обеспечение высокого уровня безопасности поездок.

В основу документа лягут обширные полевые и социологические исследования, анализ состояния инфраструктуры и подвижного состава транспорта, а также математические расчеты, выполняемые с помощью самых современных инструментов транспортного моделирования.

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К разработке документа планирования привлекаются как перевозчики, так и жители Краснодара. Благодаря специальному новостному порталу они могут следить за ходом работ, участвовать в соцопросах и вносить свои предложения. Специалисты компании Simetra тщательно изучают полученные сведения, сопоставляя их с результатами подробной аналитики исходных данных, полученных в администрации города. Используется большой массив информации, который стал доступен благодаря одной из самых репрезентативных в России систем электронной оплаты проезда.

«В результате глубокого научного исследования транспортной системы города мы получим основанный на точных расчетах алгоритм оптимизации и развития общественного транспорта Краснодара, включая программу изменений на конкретных маршрутах, расчет потребности в подвижном составе и алгоритм выбора наиболее эффективного режима работы всех видов транспорта. Рекомендации по развитию маршрутной сети будут направлены на то, чтобы сделать динамично развивающийся город с большой нагрузкой на транспортные артерии максимально комфортным для всех слоев населения», — отметил Владимир Архипов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.