Simetra поможет улучшить дороги Саратовской области

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, оснастила программным обеспечением от PTV Group и Schlothauer&Wauer проектную и научно-исследовательскую организацию «Дортехпроект+», которая входит в группу компаний «Современные дорожные технологии» (ГК «СДТ») и занимается обследованием автомобильных дорог и искусственных сооружений.

«Дортехпроект+» получила лицензии на программные продукты PTV Visum и PTV Vissim и LISA+.

‎«Программные инструменты PTV, а также обучение команды ‘’Дортехпроекта+’’ работе в них, помогут транспортным инженерам компании оперативно и качественно решать критически важные для города и региона задачи», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор Simetra.

PTV Visum и PTV Vissim позволяют прогнозировать и моделировать потоки на микро- и макроуровнях. Программное решение PTV Visum предназначено для транспортного планирования на долгосрочную перспективу, прогноза пассажиропотоков, оценки комплексного транспортного эффекта от реализации различных мероприятий на уровне города, региона, страны.

Решение PTV Vissim помогает оценивать эффективность организации движения, светофорного регулирования на перекрестках и сложных пересадочных узлах, оценивая их влияние на пропускную способность узлов. Оба программных продукта разработала немецкая компания PTV Group. Simetra является официальным партнером PTV Group в России и СНГ с 2004 г.

Программное обеспечение LISA+ в свою очередь помогает оптимизировать светофорное регулирование, в зависимости от интенсивности транспортных потоков, разработать планы координации сигналов, оценить уровень обслуживания.

‎«PTV Visum, Vissim и LISA+ используются во всем мире, качество и эффективность этих инструментов вне сомнений. Эти технологии помогут нам выйти на новый уровень моделирования, планирования и разработки проектов ОДД, что уже в ближайшем будущем отразится на развитии дорог Саратовской области, а также в других регионах РФ, в которых мы осуществляем свою деятельность», — отметил представитель «Дортехпроекта+».

«Дортехпроект+» фокусируется на комплексном обследовании сети автомобильных дорог и искусственных сооружений, в частности занимается паспортизацией, инвентаризацией и диагностикой автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также разработкой проектов и комплексных схем организации дорожного движения, проектированием автомобильных дорог и осуществлением контроля качества строительства и ремонта дорог. Среди прочих инструментов предприятие использует программный комплекс собственной разработки ГИС «Титул-2005», который предназначен для ведения банка дорожных данных и помогает в решение задач по управлению состоянием автомобильных дорог и искусственных сооружений.