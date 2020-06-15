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Simetra поставила ЮУрГУ ПО для транспортного моделирования

ПО Софт

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила Южно-Уральскому государственному университету программные комплексы PTV Visum и PTV Vissim.

Устойчивое развитие в градостроительной практике означает решение тактических и стратегических задач по созданию городской инфраструктуры, которое при этом не создаст негативных внешних эффектов в будущем. Благодаря применению современных технологий, такой подход позволяет проектировать и строить объекты городской среды и транспортной сети, которые будут успешно использоваться многими поколениями горожан на протяжении долгих лет.

Транспортные модели, созданные c помощью PTV Visum, помогают рассчитать прогноз пассажирских, автомобильных, грузовых потоков, а также оценить эффект от реализации предлагаемых решений: строительства развязок, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

Программный комплекс PTV Vissim с помощью имитационного моделирования на микроуровне дает возможность непрерывно моделировать в режиме имитации движение автомобилей в пределах дорожной сети, учитывая заданные поведенческие модели. Используя в работе PTV Vissim, транспортный инженер может смоделировать сети с различными типами узлов, оценить влияние разных форм перекрестков на пропускную способность дорог, провести анализ пропускной способности и транспортного регулирования на сложных остановках с учетом движения трамваев и автобусов.

«Отправной точкой в новом этапе развития транспортной системы Челябинска было участие города в приоритетном проекте Минтранса России “Безопасные и качественные дороги”, в ходе которого Simetra разработала комплексную схему организации дорожного движения города (КСОДД). Затем была поставка в Управление дорожного хозяйства Администрации города программных продуктов для эффективного моделирования транспортных потоков. Поставка PTV Visum и PTV Vissim в ЮУрГУ поможет совершенствовать транспортную систему города и поможет достижению целей в области устойчивого развития города», – отметил генеральный директор Simetra Владимир Швецов.

Южно-Уральский государственный университет – крупнейшее образовательное учреждение Челябинской области, национальный исследовательский университет. Вуз участвует в реализации проекта «Умный город». В рамках работы над его составной частью – проектом «Умный городской транспорт» – группа преподавателей, аспирантов и студентов ЮУрГУ разрабатывает, в частности, систему мониторинга и оптимизации дорожного трафика в городе на основе искусственного интеллекта.

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