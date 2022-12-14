SIMETRA выпустила новую версию платформы RITM3

Компания SIMETRA представила новую версию многофункциональной цифровой платформы RITM3 (Realtime Integrated Transport Monitoring&Modelling&Management) для решения задач по планированию и моделированию в сфере ИТС городов и регионов. Об этом CNews сообщили представители SIMETRA.

Изменения коснулись всех основных модулей: «Транспортное моделирование», «КСОДД», «Ситуационный центр», «ГИС», «Управление дорожными работами». Платформа RITM3 масштабируется для разных уровней транспортных моделей и сложности задач.

Наиболее значительные изменения претерпел модуль «Транспортное моделирование». Обновленная версия модуля теперь закрывает большую часть требований транспортных инженеров, в том числе прогноз транспортного спроса, распределение потоков по сети, учет циклов работы светофорных объектов.

В отличие от других аналогичных продуктов, в RITM3 отсутствуют технические ограничения по числу районов, узлов, отрезков и других элементов транспортной модели. Количество необходимых параметров можно определить при подборе конкретной версии лицензии. Компания регулярно обновляет платформу, учитывая текущие потребности транспортных инженеров, новые технологии и ситуацию на рынке.

«Одна из ключевых особенностей модуля “Транспортное моделирование” — возможность полноценного переноса в рабочую среду RITM3 транспортных моделей, созданных в других популярных программных продуктах, в том числе в PTV Visum. Можно перенести данные, параметры расчетных алгоритмов и процедур. По сути, платформа позволяет конвертировать работу с транспортными моделями из PTV Visum в RITM3 c сохранением функциональности», — сказал Андрей Прохоров, технический директор SIMETRA.

Кроме того, расширена функциональность модуля «Ситуационный центр», который теперь называется «Контроль эффективности транспортной системы» (КЭ). Обновления повышают удобство работы пользователей во время мониторинга и контроля ключевых показателей транспортной мобильности города с помощью гибкой настройки виджетов, фильтрации данных, дашборда с основными индексами и показателями работы транспортной системы.

В модуле «КСОДД» расширены возможности работы с мероприятиями — реализована настройка более гибких пользовательских фильтров и обновлена временная шкала, на основе которой работают виджеты для просмотра количества и стоимости планируемых мероприятий.

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В модуле «Геоинформационная система» (ГИС) добавлена возможность создания более гибкой легенды, отрисовки неограниченного количества объектов, вывод списка объектов слоя с поиском, пространственный фильтр, инструменты измерения, изменение порядка отрисовки слоев.

Модуль «Управление дорожными работами» (ДоР) отображает треки движения транспортных средств и привязанные геозоны в режиме реального времени. С помощью этого модуля можно вести перечень дорожных работ и следить за их выполнением, интегрировать данные с внешними поставщиками и работать с заявками, в том числе в мобильной версии.

RITM3 – полностью российское решение. Цифровая платформа включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (Приказ № 742).

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SIMETRA (ООО «А+С транспроект») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. SIMETRA выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного. Еще одно направление деятельности компании – разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.