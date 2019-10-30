«А+С Транспроект» поставила в Тбилиси инструменты для транспортного планирования

«А+С Транспроект» поставила в администрацию города Тбилиси обновление программных комплексов для транспортного моделирования PTV Vision Traffic Suite. ПО будет использовано для разработки новых схем организации дорожного движения и отслеживания их эффективности.

В городскую администрацию были переданы актуальные версии PTV Visum 18 и PTV Vissim 11. Транспортные модели, созданные при помощи PTV Visum, рассчитывают прогноз пассажирских, автомобильных, грузовых потоков и помогают оценивать эффект от реализации строительства развязок, расширения проезжей части, введения новых маршрутов. Городская администрация применяет в своей работе транспортную модель Тбилиси как инструмент для транспортного планирования, а также других мероприятий, которые позволят людям более комфортно перемещаться по городу и перевозить грузы. Поэтому обновление и модернизация программного комплекса, поставленного в 2012 году — необходимый шаг.

PTV Vissim позволяет проводить имитационное моделирование: создавать модель движения каждого автомобиля с учётом индивидуального поведения каждого водителя. Благодаря решению можно моделировать сети с различными вариантами организации дорожного движения на перекрестках и участках сети и оценивать влияние разнообразных форм на пропускную способность, скорость движения, задержки на сложных остановках с учетом движения трамваев и автобусов. Совершенствуя устойчивую городскую транспортную политику, администрация грузинской столицы осуществляет проекты по оптимизации трафика в Тбилиси — на проспекте Чавчавадзе, улицах Хизанишвили, Векуа и других. Перераспределение транспортных ресурсов и услуг, управление трафиком и планирование проводятся в соответствии с результатами научно-исследовательской работы, анализа и моделирования в PTV Vissim.

«Устойчивое развитие в градостроительной практике решает стратегические и тактические задачи по формированию городской инфраструктуры, не создающей негативных внешних эффектов. Сегодня использование технологий помогает проектировать и строить объекты городской среды и транспортной сети, которые будут использоваться горожанами на протяжении долгого времени. Администрация Тбилиси идет по этому пути и заинтересована в качественной и современной транспортной системе города. Поэтому поставка и дальнейшее использование передовых программных продуктов PTV поспособствует устойчивому развитию транспортной системы и ее соответствию самым актуальным технологическим трендам», — отметил директор по развитию «А+С Транспроект» Кристиан Бёттгер.

Сейчас в Тбилиси идет реализация нескольких крупных транспортных проектов: формируется программа «Устойчивое развитие городской мобильности» и финансируемая Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) программа по реструктуризации автобусной сети Тбилиси и интегрированию автоматизированной платежной системы. Новая схема тбилисского общественного транспорта была создана с помощью транспортной модели города, разработанной в PTV Visum.