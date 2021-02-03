Simetra разработала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области

Simetra разработала с применением современных технологических решений программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Ленинградской области. ПКРТИ Ленобласти на период до 2035 г., а также комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) подготовлены по заказу Управления автомобильных дорог Ленинградской области (ГКУ «Ленавтодор»).

Во время разработки ПКРТИ компания Simetra провела анализ условий развития транспортной системы Ленобласти — были собраны статистические данные государственных и частных организаций, проанализированы федеральные и региональные документы стратегического, территориального и транспортного планирования. Также команда осуществила полевые исследования и создала математическую модель транспортной системы всей Ленинградской области. Для этого исследована интенсивность транспортного потока более чем на 300 важных транспортных узлах.

Весь полученный массив данных был обработан аналитической системой RITM3 – программным ноу-хау Simetra. Это позволило «оцифровать» всю транспортную систему Ленинградской области. Для решения задач транспортного планирования в проекте также применен программный комплекс PTV Visum.

Среди целевых показателей, который могут быть достигнуты с помощью мероприятий, предлагаемых в ПКРТИ к 2035 г.: снижение количества мест концентрации ДТП на 55%, сокращение среднего времени поездки на машине на 15%, на общественном транспорте — на 13%. Доля дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, сократится на 32%.

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области признана одной из лучших в Российской Федерации по техническому исполнению. Особое внимание в программе уделено расшивке наших транспортных проблем в связке с агломерацией Санкт-Петербурга. Создавая программу в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дорогиˮ, мы подготовили набор сбалансированных, ранжированных мероприятий по развитию сети автодорог Ленобласти, обеспечению безопасности и комфортному передвижению наших жителей, и приступаем, а по некоторым вопросам – уже приступили к их поэтапной реализации», – сказал Денис Седов, председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Из-за социальной направленности проекта было принято решение демонстрировать весь ход разработки ПКРТИ жителям Ленобласти. Для этого был создан специальный портал, на котором жители вносили свои предложения: часть из них была учтена при разработке планов.

«Создание подобного транспортного плана — одна из важнейших задач для дальнейшего эффективного развития Ленинградской области. Мы уверены, что поэтапное выполнение предложенных мероприятий позволит работать на микро и макроуровнях: решать насущные вопросы жителей ЛО, будь то обеспечение доступности общественного транспорта или снижение времени ожидания на железнодорожных переездах. Проект поможет интегрировать транспортные системы Ленобласти и Петербурга, а также формировать транспортные обходы крупных населенных пунктов. Все это, несомненно, придаст импульс для появления дополнительных инвестиционных возможностей», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

Всего в рамках ПКРТИ и КСОТ было предложено более 600 мероприятий. Они касаются ремонта и реконструкции дорог, строительства новых дорог и обходов, введения и изменения маршрутов сети общественного транспорта, развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры, организации дорожного движения. В первую очередь, будут решены самые «болезненные» вопросы: судьба Ржевского полигона, который не позволяет в полную меру развиваться Всеволожскому району, а также строительство КАД-2.