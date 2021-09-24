В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем

Компания Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, подписала трехстороннее соглашение об открытии лаборатории интеллектуальных транспортных систем в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. Туполева – КАИ.

Партнерами Simetra и КАИ выступят Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» и Ассоциация транспортных инженеров.

«Наш совместный проект будет способствовать развитию российской науки и транспортной отрасли, обмену новыми технологиями и разработками. Цель лаборатории — не только подготовка плеяды специалистов, но и плотное сотрудничество в области фундаментальных и прикладных исследований с последующим внедрением инновационных достижений в производственный процесс», — отметил Рифкат Минниханов, директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения».

Simetra передаст университету 100 академических лицензий на самые популярные программные продукты для транспортных инженеров. В результате участники научной лаборатории смогут выстраивать достоверные транспортные модели для визуализации и тестирования различных сценариев с помощью PTV Visum.

«Создание лаборатории по развитию ИТС укрепит нашу научно-образовательную работу и позволит предоставить выпускникам передовые знания. Регионы России внедряют ИТС, поэтому можно с уверенностью сказать, что умения наших молодых специалистов будут востребованы. А предоставленные командой Simetra технологические решения помогут студентам на практике, в максимально приближенных к реальности условиях, отрабатывать полученные навыки», — сказал Тимур Алибаев, и.о. ректора Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева - КАИ.

Имитировать и визуализировать взаимодействие любых видов транспорта в рамках единой модели поможет ПО Vissim. Благодаря интеграции в систему инструмента Viswalk, исследователи смогут моделировать пешеходное движение, которое учитывает психологию человека при ходьбе. Оценить действенность планируемых мер, выбрать наиболее эффективный сценарий и организовать бесперебойное прохождение транспорта поможет PTV Vistro, комплексное решение для анализа транспортных потоков, оценки эффективности проектов и оптимизации режима переключения светофоров.

«Сегодня особенно важно вкладывать ресурсы в подготовку высококвалифицированных транспортных инженеров. От этого будет зависеть эффективность развития транспортной отрасли России. Создание лаборатории ИТС в Казани даст нам прекрасную возможность делиться со студентами всем тем опытом, который был накоплен нашей командой за долгие годы работы», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

По условия соглашения, Simetra сможет трудоустраивать выпускников, проявивших себя в процессе обучения и во время производственных практик.