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«Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования

ПО Софт

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила корпорации «Строй Инвест Проект» решения PTV Visum и PTV Vissim. «Строй Инвест Проект» сотрудничает с командой Simetra с 2008 г.

«Сегодня Корпорация “Строй Инвест Проект” разрабатывает документы транспортного планирования, включающие в себя программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) многих субъектов РФ: Камчатки, Бурятии, Дагестана, Марий Эл, Якутии, Липецкой, Калужской, Новосибирской областей. Программное обеспечение с новыми функциональными возможностями PTV Visum и Vissim, которое поставлено компанией Simetra, безусловно, будет способствовать успешной реализации этих проектов», — сказал Евгений Литвин, директор по развитию корпорации «Строй Инвест Проект».

Транспортные модели, созданные c помощью программного обеспечения PTV Visum, помогают рассчитать прогноз пассажирских, автомобильных, грузовых потоков. С их помощью можно оценить эффект от реализации строительства развязок, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

PTV Vissim с помощью имитационного моделирования на микроуровне, позволяет непрерывно моделировать в режиме имитации движение автомобилей в пределах дорожной сети, учитывая заданные поведенческие модели. Используя в работе PTV Vissim, можно смоделировать сети с различными типами узлов, оценить влияние разных форм перекрестков на пропускную способность дорог, провести анализ пропускной способности и транспортного регулирования на сложных остановках с учетом движения трамваев и автобусов.

«Современные градостроительные задачи невозможно решить без высокотехнологичного программного обеспечения. Поставка PTV Visum и PTV Vissim нашим многолетним партнерам-транспортникам из корпорации “Строй Инвест Проект” поможет им совершенствовать транспортные системы городов и регионов России. Это позволит решить многие задачи транспортного обслуживания населения и сделает жизнь миллионов россиян комфортнее», — отметил генеральный директор Simetra Владимир Швецов.

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