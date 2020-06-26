Simetra поможет развитию транспортной системы Красноярска

Simetra, разработчик решений в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила муниципальному казенному учреждению города Красноярска «Красноярскгортранс» программные комплексы для транспортного макро- и микромоделирования PTV Visum и PTV Vissim.

«Развитие транспортных систем сегодня невозможно без инструментов транспортного планирования и моделирования. В рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) “Красноярскгортранс” будет использовать решения PTV Visum и Vissim. Благодаря программным продуктам мы сможем эффективнее решать транспортные проблемы города Красноярска и Красноярской агломерации, совершенствовать транспортную инфраструктуру, повышать уровень транспортного обслуживания горожан», – сказал Максим Силкин, заместитель руководителя МКУ «Красноярскгортранс».

Решение PTV Vissim предназначено для моделирования на микроуровне: имитации движения автомобилей и пешеходов в масштабах перекрестка, учитывая их поведение. Платформа позволяет моделировать сети с различными типами узлов, оценивать влияние перекрестков на пропускную способность, проводить анализ пропускной способности и транспортного регулирования на сложных пересадочных узлах с учетом движения городского транспорта и пешеходов.

Программное решение PTV Visum предоставляет возможность прогнозировать транспортные потоки и в рамках разработки документов транспортного планирования оценивать комплексный транспортный эффект от реализации предлагаемых решений: систем односторонних дорог, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

«Транспортное моделирование — важный инструмент градостроителя, востребованный региональными администрациями и проектировщиками. Мы ежедневно используем современные технологии для транспортного моделирования и видим, как в российских регионах постепенно улучшается транспортная ситуация. Для Красноярска уже разработана транспортная модель, и технологии PTV будут применяться для дальнейшей работы с моделью и ее развития», – сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

МКУ города Красноярска «Красноярскгортранс» – муниципальное учреждение, подведомственное администрации Красноярска, работа которого нацелена на улучшение работы подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования по регулярным маршрутам города. Учреждение обеспечивает более полное, безопасное и качественное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и равные условия работы перевозчиков на рынке услуг пассажирского транспорта.