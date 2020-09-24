Simetra поставила технологические решения для транспортного макромоделирования компании «ЛабГрад»

Компания Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, оснастила Лабораторию градопланирования им. М. Л. Петровича («ЛабГрад») программным комплексом для транспортного макромоделирования PTV Visum.

«ЛабГрад» разрабатывает проекты различного масштаба – от транспортного узла, городского района, города и агломерации до региона и макрорегиона. Среди работ Лаборатории: исследование пространственно-территориального развития Республики Татарстан, разработка транспортных разделов генеральных планов Екатеринбурга и Краснодара, участие в разработке Комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации, участие в разработке Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Вологды и многие другие. Проекты реализуются с применением современных цифровых решений, основанных на подходах и методах математического моделирования, в том числе с помощью PTV Visum.

Программное решение PTV Visum предоставляет возможность прогнозировать транспортные потоки и в рамках разработки документов транспортного планирования оценивать комплексный транспортный эффект от реализации предлагаемых решений.