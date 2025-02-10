В Калуге реализовали проект Simetra по улучшению условий движения на Синих мостах

В Калуге открыли движение транспорта по Синим мостам — от улицы Глаголева на улицу Тарутинскую, а также проезды по улицам Зерновая и Путейская. Ранее объект был закрыт для проведения масштабной реконструкции. Эксперты Simetra провели анализ дорожной и транспортной ситуации на месте и с помощью методов моделирования отобрали оптимальный вариант организации дорожного движения с учетом инфраструктурных изменений. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Группа компаний Simetra по заказу Управления городского хозяйства города Калуги проводила расчеты для транспортного узла «Синие мосты», который, помимо мостового сооружения, включает в себя три перекрестка магистральных улиц, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга. Специалисты проанализировали текущую транспортную ситуацию на объекте, провели замеры интенсивности транспортных потоков и предложили несколько вариантов изменений, направленных на улучшение организации дорожного движения, — все они были протестированы на имитационной транспортной микромодели.

Согласно расчетам, предложенные меры позволяют в два раза увеличить скорость движения транспорта и почти в три раза сократить время задержки транспортных средств по сравнению с начальными показателями.

Большой блок работ касался определения типов пересечений (кольцевое или регулируемое), настройки существующего светофорного регулирования и проектируемого. Специалисты ГК Simetra сделали расчет координированного управления группой светофоров и разработали алгоритмы адаптивного регулирования для участков улиц, примыкающих к Синим мостам. Также Simetra подготовила концепцию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

«Горожане очень ждали открытия Синих мостов, это крупный и значимый объект в нашем городе. Мы благодарны специалистам Simetra, которые проделали огромную подготовительную работу и на основе технологий транспортного планирования и моделирования сделали расчеты, с помощью которых мы смогли учесть множество важных деталей и выбрать самое оптимальное решение для проведения реконструкции объекта. Движение жителей Калуги по городу теперь станет гораздо комфортнее. По данным предварительного обследования можно констатировать, что средняя скорость увеличилась с 17 до 33 км/ч, средняя задержка уменьшилась со 167 до 54 секунд, а уровень обслуживания движения F изменился на С», — сказал заместитель начальника ГКУ «ЦБДД» Сергей Нилов.

«Приятно отметить, что власти города нашли средства и построили мост с четырехполосным движением, тогда как мы по согласованию с заказчиком предлагали организовать только две полосы. Для удобства горожан итоговый вариант, безусловно, лучше — сейчас транспорт движется по мосту свободно, без заторов. Инфраструктура Синих мостов еще будет развиваться — нашим проектом предусмотрены дорожные детекторы, которые должны обеспечить функциональность по адаптивному регулированию и координированному управлению светофоров. Уверены, что в будущем это тоже получится реализовать», — сказал директор по глобальным продажам ГК Simetra Кристиан Беттгер.

Сергей Нилов уточнил, что в соответствии с «Локальным проектом развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Калужской агломерации» светофорные объекты транспортного узла «Синие мосты» планируют подключить к ИТС и оснастить их детекторами транспорта в 2026 г.